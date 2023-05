ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും ഭജിക്കേണ്ട ഗണേശരൂപം; അറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ ഫലം അതിവേഗം!

32 ഗണേശ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് .ഇതിൽ 27 അവതാരങ്ങളെ ഭജിക്കേണ്ട നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നക്ഷത്ര പ്രകാരമുള്ള ഗണേശ രൂപം സങ്കൽപ്പിച്ചു പ്രാർഥിച്ചാൽ അതിവേഗം തടസ്സങ്ങൾ അകന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും എന്നാണ് സങ്കൽപം.

ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും ഭജിക്കേണ്ട ഗണപതി ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ

1.അശ്വതി - ദ്വിമുഖ ഗണപതി

2.ഭരണി - സിദ്ദി ഗണപതി

3.കാർത്തിക -ഉച്ഛിഷ്ട ഗണപതി

4.രോഹിണി -വിഘ്ന ഗണപതി

5.മകയിരം - ക്ഷിപ്രഗണപതി

6.തിരുവാതിര - ഹേരബ ഗണപതി

7.പുണർതം - ലക്ഷ്മി ഗണപതി

8.പൂയം - മഹാഗണപതി

9. ആയില്യം -വിജയഗണപതി

10.മകം - നൃത്തഗണപതി

11.പൂരം -ഊർദ്ധ്വഗണപതി

12.ഉത്രം -ഏകാക്ഷരഗണപതി

13.അത്തം -വര ഗണപതി

14 ചിത്തിര -ത്രയക്ഷരഗണപതി

15 ചോതി -ക്ഷിപ്രപ്രസാദ ഗണപതി

16 വിശാഖം - ഹരിദ്രാ ഗണപതി

17 അനിഴം -ഏകദന്ത ഗണപതി

18 തൃക്കേട്ട - സൃഷ്ടി ഗണപതി

19 മൂലം - ഉദ്ദണ്ഡ ഗണപതി

20 പൂരാടം - ഋണമോചന ഗണപതി

21 ഉത്രാടം ഢുണ്ടി ഗണപതി

22 തിരുവോണം -ദ്വിമുഖ ഗണപതി ഏകദന്തഗണപതി

23 അവിട്ടം - ത്രിമുഖ ഗണപതി

24 ചതയം -സിംഹ ഗണപതി

25 പൂരുരുട്ടാതി - യോഗ ഗണപതി

26 ഉതൃട്ടാതി - ദുർഗ്ഗാ ഗണപതി

27 രേവതി -സങ്കട ഹര ഗണപതി

32 ഗണേശ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് . ഇതിൽ 27 അവതാരങ്ങൾ കൂടാതെ അഞ്ച് ഗണപതി അവതാരങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. ബാലഗണപതി, തരുണഗണപതി, ഭക്ത ഗണപതി,വീരഗണപതി, ശക്തി ഗണപതി. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഭൂമി തത്വത്തെ ബാലഗണപതിയായും ഭക്ത ഗണപതിയെ ജല തത്വമായും വീര ഗണപതിയെ അഗ്നിതത്വമായും തരുണ ഗണപതിയെ വായു തത്വമായും ശക്തി ഗണപതിയെ ആകാശ തത്വമായും ഉള്ള സങ്കൽപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്.

ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ശ്രീഗണപതിയെ ഭജിക്കാം. വ്രതം എടുത്ത് ഭജിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കും. പരമാനന്ദം, ആയുരാരോഗ്യം, അഭീഷ്ട സിദ്ധി എന്നിവയാണ് ജപത്തിന്റെ ഫലം.

