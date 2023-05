ഈ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറാൻ പോകുന്നു!

ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല സമയവും മോശ സമയവും ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക. ഇതിനെല്ലാം മുന്നോടിയായി ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരാറുണ്ട്.



∙ നല്ല കാലം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം

∙ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ , അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനി പ്രസാദം തരുമ്പോൾ തിരുനടയിൽ ഒരു പൂവ് സ്വയമേ താഴെ വീണാൽഉറപ്പിച്ചോളൂ, ശുഭകാലം വരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

∙ ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ മണിയടി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ശുഭ സൂചനയാണ്.

∙ ക്ഷേത്രനടയിൽ ശുഭ സൂചനയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ല മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവ കണ്ടാലും ഉറപ്പിച്ചോളൂ, ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്...

∙ കഷ്ടകാലത്തിന്റെ സൂചന

∙ നിത്യപ്രാർഥനകൾ മുടങ്ങുന്നത് സമയം ദോഷമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

∙ ക്ഷേത്രദർശനം മുടങ്ങുന്നതും അശുഭകരമാണ്. സമയദോഷത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ഇത്.

∙കഷ്ടകാല സമയത്ത് ക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലെന്ന് അറിയുക. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ക്ഷേത്രദർശനം മുടക്കാതിരിക്കുക.

∙ വാച്ചിൽ സമയം നോക്കുമ്പോൾ സമയം സമമായി കണ്ടാൽ കഷ്ടകാലത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. (ഉദാഹരണം : 05.05, 10:10)

∙ സ്ഥിരമായി കാല് തട്ടുക, വീഴ്ച സംഭവിക്കുക എന്നിവ കണ്ടാലും ശ്രദ്ധിക്കണം.

∙ മുഖത്ത് കരിമംഗലം വീഴുന്നതും നല്ലതല്ല. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് ദോഷം കുറയ്ക്കും. ഓം നമോ നാരായണായ ജപിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്‌വിളക്ക് തെളിച്ചാൽ ജീവിതം മാറുമെന്ന് അറിയുക.

∙ ആവശ്യമില്ലാത്തതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടകാലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ലേഖകൻ

ജ്യോതിഷഭൂഷണം പ്രജീഷ് .ബി.നായർ,

ശിവപാർവതീ ജ്യോതിഷാലയം ,

നാലുകോടി പി. ഒ,

ചങ്ങനാശ്ശേരി

Ph : 9562988304

