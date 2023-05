കറുത്തപക്ഷത്തിലെ പ്രദോഷം; ഈ വിധം നോറ്റാൽ ശിവപാർവതീ കടാക്ഷം

സന്ധ്യയ്ക്ക് ത്രയോദശി വരുന്ന ദിനമാണ് ഭഗവാൻ ശിവശങ്കരനു പ്രധാനമായ പ്രദോഷ ദിനം. ഇതനുസരിച്ചു ഇടവമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദോഷം മേയ് 17 ബുധനാഴ്‌ച വരുന്നു. ഒരു മലയാളമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷത്തിലും വെളുത്തപക്ഷത്തിലും പ്രദോഷം വരാറുണ്ട്. രണ്ട് പ്രദോഷത്തിലും ഭക്തർ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. കറുത്തപക്ഷത്തിലെ പ്രദോഷവ്രതം മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. മേയ് 17 നു വരുന്നത് കറുത്തപക്ഷത്തിലെ പ്രദോഷമാണ്. ത്രയോദശി തിഥി മേയ്16 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 11.36 നു ആരംഭിച്ചു മേയ് 17 ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി 10:28 അവസാനിക്കുന്നു.



പ്രദോഷസന്ധ്യയിൽ പാർ‌വതീദേവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശിവഭഗവാൻ നടരാജനായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ സകല ദേവീദേവന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരാകുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ശിവപാർവതിമാർ ഏറ്റവും പ്രസന്നരായിരിക്കുന്ന പ്രദോഷ സന്ധ്യയിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെയുള്ള ഭജനം അതീവ ഫലദായകമാണ്.

പ്രദോഷദിനത്തിൽ രാവിലെ പഞ്ചാക്ഷരീജപത്തോടെ ശിവക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി കൂവളത്തിലകൊണ്ട് അർച്ചന, കൂവളമാല സമർപ്പണം ,പുറകുവിളക്കിൽ എണ്ണ ,ജലധാര എന്നിവ നടത്തുക. പ്രദോഷ ദിനത്തിൽ കൂവളത്തില പറിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ തലേന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുന്നേ പറിച്ചു വച്ചു പിറ്റേന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. പകൽ മുഴുവൻ ഉപവാസം നന്ന്, അതിനു സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള നേദ്യച്ചോറുണ്ണാം. പഞ്ചാക്ഷരീസ്തോത്രം, ശിവസഹസ്രനാമം, ശിവാഷ്ടകം എന്നിവ ഭക്തിപൂർവം ചൊല്ലുക. ശിവപുരാണപാരായണം നടത്തുന്നതും നന്ന്. എണ്ണതേച്ചുകുളി പാടില്ല. സന്ധ്യയ്ക്ക് മുൻപായി കുളിച്ച് ശിവക്ഷേത്രദർശനം, പ്രദോഷപൂജ, ദീപാരാധന ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുക. ഭഗവാന് കരിക്ക് നേദിച്ച് അതിലെ ജലം സേവിക്കുക. അവിലോ , മലരോ , പഴമോ കഴിച്ച് ഉപവാസമവസാനിപ്പിക്കാം.

