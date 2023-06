രഹസ്യങ്ങൾ ഇവരോടു പങ്കുവയ്ക്കല്ലേ? സൂക്ഷിക്കാം ഈ 6 രാശിക്കാരെ

വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ രാശികൾ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. ഈ രാശികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവവും. ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചില വ്യക്തികൾ വളരെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ഇതിൽ മുന്നിലാണ് വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ. ഈ രാശിയിൽ പെട്ടവരോട് രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാകും ഉചിതം.

രഹസ്യങ്ങൾ ഇവരോടു പങ്കുവയ്ക്കല്ലേ

വടികൊടുത്ത് അടിവാങ്ങുന്നതുപോലെയാകും വൃശ്ചിക രാശിക്കാരോട് രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരുടെ ഗതി. അതൊരു പക്ഷേ പങ്കാളിയാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. ഭൂതകാലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തർക്കിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ജയിക്കാൻ അവർ ഈ ആയുധം തന്നെ എടുത്തങ്ങു പ്രയോഗിക്കും. നിങ്ങളോടു വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യമോ ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് തർക്കത്തിൽ ജയിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമേ അതിനു പിന്നിലുള്ളൂ.

തർക്കിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണോ? തീർച്ചയായും അല്ല. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരോട് തർക്കിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. രോഷാകുലരായി തർക്കിക്കുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോർ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ആരോട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമുണ്ടാകില്ല. മറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പഴയ കാര്യങ്ങളോ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച മോശം കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തർക്ക സമയത്തെ ആയുധങ്ങളായി അവർ പ്രയോഗിച്ചേക്കാം.

മധുരമായി സംസാരിച്ചു മയക്കും

തർക്കമുണ്ടായാൽപ്പോലും നിങ്ങളെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു നടിക്കുന്നവരാണ് മിഥുനം രാശിക്കാർ. എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളെ മധുരഭാഷണം കൊണ്ടു മയക്കുമ്പോഴും പന്ത് അവരുടെ കോർട്ടിലാണെന്ന് അവർ ഉറപ്പു വരുത്തും. ഭൂതകാലത്തിലെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെ അളക്കുന്നത്. വളഞ്ഞു മൂക്കുപിടിക്കുന്ന ഇത്തരം കക്ഷികളോടുള്ള തർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ചക്കെന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊക്കെന്നു തിരിയും

വെറുതെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനു വേണ്ടി തർക്കിക്കുന്നത് തുലാം രാശിക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്തു പറയുന്നോ അതിന് നേർവിപരീതമാണ് ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ഏതറ്റം വരെയും പോയ്ക്കളയും. എന്നാൽ തർക്കം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പാക്കാമെന്നു വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചാൽ അവർ നേരെ പ്ലേറ്റ് തിരിക്കും. അത്രയും നേരം അവർ തന്നെ തെറ്റെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ പറഞ്ഞു കളയും.

മറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പഴയ കാര്യങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കും

സ്വബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും മനസ്സിനുള്ളിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ മിടുക്കു കാട്ടുന്നവരാണ് കർക്കിടക രാശിക്കാർ. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടാൽ അവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനകാലത്തിലും നിങ്ങൾ അവരോടു ചെയ്ത മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അക്കമിട്ടു നിരത്തിക്കളയും. അങ്ങനെ മറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പഴയകാര്യങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളുനീറ്റും.

ബുദ്ധിയും അനുഭവ പരിചയവും എനിക്കാണ് കൂടുതൽ

നിന്നെക്കാൾ എത്ര ഓണം കൂടുതൽ ഉണ്ടതാണ് ഞാൻ എന്ന മനോഭാവത്തോടെയാണ് മകരം രാശിക്കാർ തർക്കിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുക. ബുദ്ധിയും അനുഭവപരിചയവും തങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലെന്ന ഭാവമാണവർക്ക്. കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവം ചോരാതെ സംസാരിക്കാനും ഹാസ്യാത്മകമായിഅവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള മിടുക്ക് തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അവർ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആളുകളെ വലിയ രീതിയിൽ വെറുപ്പിക്കാതെ തർക്കങ്ങളിൽ ജയിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.

സ്വന്തം വഴിക്കു കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിടിവിട്ടു പോകും

വളരെ സെൻസിറ്റീവ് പ്രകൃതക്കാരായ ചിങ്ങം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങളെ പഴ്സനലായിട്ടെടുക്കാനാണ് എപ്പോഴും താൽപര്യം കാട്ടുന്നത്. ജീവിതം ആഘോഷമാക്കാനാണ് ഇക്കൂട്ടർക്ക് എപ്പോഴും താൽപര്യം. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിയാത്മക മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാനാകും ഈ രാശിക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും രസംകൊല്ലികളാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവർ തർക്കങ്ങളിൽനിന്ന് നയപരമായി ഒഴിയുകയാണ് പതിവ്. കാര്യങ്ങളൊന്നും തങ്ങളുടെ വഴിക്കു വരില്ലെന്നു കണ്ടാൽ ഇവരുടെ പിടിവിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും.

