നിങ്ങള്‍ ജനിച്ചത് ബുധനാഴ്ചയാണോ? ആശയവിനിമയശേഷിയിൽ മുന്നിൽ, വിജയം നേടാൻ?

വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ജനിക്കുന്ന ദിവസത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ...അങ്ങനെ ഏതു ദിവസത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഓരോ ഫലങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവർ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവരായിരിക്കും. അയൽക്കാരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും നല്ല ബന്ധം വച്ചു പുലർത്തുന്ന ഇവർ ചുറ്റുപാടുകളുമായി എളുപ്പത്തിൽ ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നവരാണ്. വെല്ലുവിളികളുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നയപരമായി കാര്യങ്ങൾക്ക് തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നതില്‍ മിടുക്കരാണ്. സംസാരത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് .

വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്ന ഇവരുടെ പ്രകൃതം ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. അഞ്ചാണ് ഇവരുടെ ഭാഗ്യനമ്പർ. അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനായി ബുധനാഴ്ചകളിൽ പ്രാർഥനകളിൽ മുഴുകുകയും ദാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ബുധനാഴ്ച ജനിച്ചവർ അശ്രാന്തപരിശ്രമശാലികളും ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെ സധൈര്യം നേരിടുന്നവരുമായിരിക്കും. സംസാരപ്രിയരായ ഇവർ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളാൽ സമ്പന്നരായിരിക്കും. എങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇക്കൂട്ടർ അശ്രദ്ധാലുക്കളും അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കും.

യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഗണിതമായും ശാസ്ത്രവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ നന്നായി ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ജിജ്ഞാസ ഇവരുടെ കൂടെപ്പിറപ്പായതിനാൽ ചുറ്റുമുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഇവർ തല്പരരായിരിക്കും. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് പുതിയ ആളുകളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും ഉത്സാഹം കൂടും. ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ള ഇവർ, അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തുകയും തങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്നതിന് സംശയമില്ല.

ആശയ വിനിമയശേഷിയിൽ മുൻപന്തിയിലായ ബുധനാഴ്ച ജനിച്ചവർക്ക് സുദൃഢമായ ഒരു ബന്ധം പങ്കാളിയുമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും തങ്ങൾക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇവർ മിടുക്കരാണ്. തെറ്റുകളും കുറവും എളുപ്പം ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ഇവർക്ക് സമ്മാനിക്കും.

ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള അശ്രദ്ധ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് വില്ലനായേക്കാം. ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനം പങ്കാളിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കും. നിർത്താതെയുള്ള സംസാരം ചിലപ്പോൾ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിക്കുകയും ബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. പങ്കാളിയുടെ താല്പര്യങ്ങളറിഞ്ഞ് കൂടെ നിന്നാൽ ഇവർക്ക് ശുഭകരമായ കുടുംബജീവിതം സാധ്യമാകും.

