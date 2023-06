ഈ മാസങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ തന്നിഷ്ടക്കാരും അസൂയാലുക്കളും; ജനിച്ച മാസം പറയും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം

ജനിച്ച ദിവസം മാത്രമല്ല മാസവും വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും, ജനിച്ച മാസപ്രകാരം ഒാരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷൻ ആയാലും പൊതു സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.

ജനുവരിയിൽ ജനിച്ചവർ തന്നിഷ്ടക്കാരായിരിക്കും. നേതൃത്വസ്വഭാവമുള്ള ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെടില്ല. പക്ഷേ, ഈ മാസക്കാർ പൊതുവേ സ്നേഹ മുള്ളവരായിരിക്കും. തൊഴിലിൽ ആത്മാർഥതയുള്ളവരും നിരന്തര പരിശ്രമികളുമായിരിക്കും.

ഫെബ്രുവരിയിൽ ജനിച്ചവർ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുള്ളവരാണ്. ഇവർ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമാണ്.

മാർച്ചിൽ ജനിച്ചവർ സമാധാനപ്രിയരും ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരും സത്യസന്ധരുമായിരിക്കും.

ഏപ്രിലിൽ ജനിച്ചവർ ബുദ്ധിയിലും ഒാർമശക്തിയിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു.

മേയിൽ ജനിച്ചവർ എഴുത്തുകാരോ അഭിനേതാക്കളോ ആയിരിക്കും. മാനസിക സൗന്ദര്യമാണു പ്രധാന ആകർഷകഘടകം.

ജൂണിൽ ജനിച്ചവർ പൊതുവേ അസൂയാലുക്കളായിരിക്കും. കുട്ടികളെപ്പോലെ പെരുമാറും.

ജൂലൈയിൽ ജനിച്ചവർ കുടുംബസ്നേഹം ഉള്ളവരായിരിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ കൈവിടില്ല.

ഓഗസ്‍റ്റിൽ ജനിച്ചവർ സംഗീതജ്ഞരായിരിക്കും. മികച്ച നേതൃപാടവം കാണിക്കും. മാന്യത ഇവരുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്.

സെപ്റ്റംബറിൽ ജനിച്ചവർ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേമന്മാരായിരിക്കും. ഒാർമശക്തി കൂടും.

ഒക്ടോബറിൽ ജനിച്ചവർ സദാ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പാക്കാതെ പിൻവാങ്ങില്ല.

നവംബറിൽ ജനിച്ചവർ ക്ഷമ, ബുദ്ധി, ആത്മാർഥത എന്നിവയുള്ളവരായിരിക്കും.

ഡിസംബറിൽ ജനിച്ചവർ ജനപ്രതിനിധികളും സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായിരിക്കും.

