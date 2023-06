മയിൽ പറക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഭാഗ്യം; അവിവാഹിതരായവർ മയിലിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ?

അവിവാഹിതരായവർ മയിലിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഉടൻ വിവാഹിതരാകും. അവയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാനുളള കഴിവ് വർധിക്കും. വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് മയിലിൽ വന്നാൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാം. പറക്കുന്ന മയിലിനെ കാണുന്നത് ഭാഗ്യം തെളിയാൻ സമയമായി എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുടിയിൽ ചൂടിയിരിക്കുന്നത് മയിൽപ്പീലിയാണ്. സുബ്രമണ്യന്റെ വാഹനം മയിലാണ്. യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ മയിലിനെ കണി കാണുന്നത് പോകുന്ന കാര്യം വിജയിക്കും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

ആൺമയിലിനും പെൺമയിലിനും രൂപത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൺ മയിലുകൾക്ക് നീണ്ട വർണ്ണാഭമായ പീലികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പെൺമയിലിന് നീണ്ട പീലികളില്ല. ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് നീലമയിലുകളെയാണ്. ഇന്ത്യന്‍, കോംഗോ, പച്ചമയില്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത്.

മയിൽപ്പീലി വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വച്ചാൽ അത് അഗ്നി ചൈതന്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഫെങ്ഷൂയിയിലും പരാമർശമുണ്ട്. മയിൽ പീലിക്ക് പകരം മയിലിന്റെ ചിത്രം വച്ചാലും മതി. കാശിയിൽ കാലഭൈരവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരെ മയിൽപീലി കൊണ്ട് പുറത്തടിക്കുന്നത് ദോഷങ്ങൾ അകറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പഴനിയിൽ പീലിക്കാവടി എടുത്ത് മലകയറുന്നതും പ്രസിദ്ധമായ ആചാരമാണ്.

