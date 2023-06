ക്ഷേത്ര ദർശനം, 65 പിന്നിട്ടവർക്ക് ക്യൂ വേണ്ട; സൗകര്യം കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ഉൾപ്പെടെ 358 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ

കർണാടകയിലെ 358 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 65 വയസ്സു പിന്നിട്ടവർക്ക് ക്യൂ നിൽക്കാതെ ദർശനം നടത്താൻ അവസരമൊരുക്കി സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ക്യൂവിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടു പരിഗണിച്ചാണ് നടപടിയെന്ന് മുസ്റായ് (ദേവസ്വം) കമ്മിഷണർ എച്ച്.ബസവരാജേന്ദ്ര പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഓൾ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു ടെംപിൾസ് അർച്ചക ഫെഡറേഷന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി. കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക, മൈസൂരു ചാമുണ്ഡേശ്വരി, കൂക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ പോലുള്ള 202‘എ കാറ്റഗറി’ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, 156 ‘ബി കാറ്റഗറി’ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമാണ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി എത്തുന്നവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കും.

