ക്ലോക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെ? നിലച്ച വാച്ചുകൾ എന്തു ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

പഴയ കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ക്ലോക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇന്ന് പല മുറികളിലും ഭിത്തിയിൽ പല തരം ക്ലോക്കുകൾ കാണാം. ആന്റിക്ക് ക്ലോക്കുകൾക്കും ഇന്ന് വലിയ ഡിമാന്റാണ്. 5000 രൂപ മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന ക്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ധാരാളം ക്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ കൃത്യമായി വീടിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ഇന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. പണ്ടൊക്കെ പ്രധാന വാതിലിന് മുകളിലായി അകത്തെ മുറിയിൽ കയറിയാലുടനെ കാണുന്ന തരത്തിലാകും മിക്കവരും ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുക. വാതിലിന് മുകളിൽ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. പ്രധാന വാതിൽ തുറന്ന് കയറിച്ചെല്ലുന്ന നേരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ക്ലോക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അത് അനാരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകും.

വീടിന്റെ കിഴക്കേ ഭിത്തിയിൽ ക്ലോക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. വടക്കു വശത്ത് ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. തെക്ക് വശത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല എന്നാണ് ഫെങ് ഷ്യൂയിയിൽ പറയുന്നത്. അത് നിർഭാഗ്യത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വടക്കും വടക്ക് കിഴക്കും ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിക്ക് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ ഭിത്തിയിലും ആകാം. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം. കുബേരന്റെ മൂലയായ വടക്കു കിഴക്കേ മൂലയിൽ‌ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അഥവാ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഐശ്വര്യം വർധിക്കാൻ കാരണമാകും. സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും അത് മൂലം അധികമായുണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം. സമയം കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സമയത്തിന് നടക്കില്ല. വേണമെങ്കിൽ സമയം അൽപം മുൻപോട്ടാക്കാം എന്നാൽ വൈകിയാണോടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെത്താൻ അത് തടസമായേക്കാം. ക്ലോക്കിന്റെ ഉടഞ്ഞ ചില്ലുകൾ ഉടനെ മാറ്റി പുതിയത് വയ്ക്കണം. കിടപ്പു മുറിയിലെ ക്ലോക്കിന്റെ ചില്ലുകളിൽ കിടക്കയോ വാതിലോ പ്രതിഫലിക്കാൻ പാടില്ല. അതേ പോലെ തന്നെ വാച്ചുകളുടെ കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വാച്ചു നിന്നുപോയാൽ അത് ഉടന്‍ നന്നാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് വാങ്ങി വയ്ക്കണം. കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഓർമകളുണർത്തുന്ന വാച്ചുകൾ വയ്ക്കരുത്. പഴയ വാച്ചുകളുടെ പുറകേ പോകുന്നവർ അതിന്റെ ചരിത്രവും കൂടി അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ വാച്ച് വരുന്നത് നമ്മുടെ സമയം തെളിയിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ്.

English Summary : You can bring luck by putting your wall clock here