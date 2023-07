അനാവശ്യമായ ചെലവുകളിലൂടെ പണം നഷ്ടമാകില്ല, ഐശ്വര്യം തേടിയെത്തും; ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ!

അനാവശ്യമായി പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു .ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നെല്ലാം സ്ഥിരമായി പലരും പറയുന്ന പരാതിയാണ്. ജ്യോതിഷപരമായി ഇതിന് ചില പരിഹാര ങ്ങളുണ്ട്. പണം വയ്ക്കുന്ന അലമാര കൃത്യമായി അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റുന്ന താഴും താക്കോലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് കേടായി കിടന്നാലും പണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വീടിന് അഥവാ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന് വടക്ക് കിഴക്ക് വശത്തായി ഒരു വാതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്. കുബേരന്റെ ദിക്കായ ഈ വശത്തുകൂടെയാണ് പണം വരുന്നതെന്നാണ് സങ്കല്പം. വാതിൽ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഇവിടെ വാതിലിന്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചാലും ഗുണം കിട്ടുന്നതാണെന്നാണ് ചൈനീസ് വാസ്തുശാസ്ത്രം ആയ ഫെങ്ഷൂയി പറയുന്നത്.

പറമ്പിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല അഥവാ ഈശാന കോണ്‍ ആയിരിക്കണം താഴ്ന്നിരിക്കേണ്ടത്. കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല ഉയർന്നിരിക്കുകയും വേണം. വീടിനകത്തുനിന്ന് തെക്കോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതും അനാവശ്യ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ടാപ്പുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം വീഴുന്നതും പണം ഒഴുകി പോകാൻ കാരണമാകും. കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മുള്ളില്ലാത്ത മുളകൾ നടുന്നതും ഐശ്വര്യം വർധിക്കും. വീട്ടിനകത്ത് ഒരു അക്വേറിയം വയ്ക്കുന്നതും മണി പ്ലാൻറ് നടുന്നതും എല്ലാം വരുമാനം വർധിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ കേടായിരിക്കുന്നതും പണം നഷ്ടമാകാൻ കാരണമാകാം. അത്തരം സാധനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്തു വച്ചാൽ പരിഹാരമായി.

ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അലമാരയിൽ ഏറെക്കാലമിരിക്കുന്നത് അശ്രീകരമാണ്. അത് പുറത്തെടുത്തു വെയിലത്ത് ഇട്ട് വീണ്ടും എടുത്തു വയ്ക്കുക.ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കുക.മാറാലയും പൊടിയുമെല്ലാം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കണം. ഇതും ഐശ്വര്യത്തെ കെടുത്തുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന നിലവിളക്കിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറ്റിറ്റു വീഴാനും പാടില്ല. ആ വിളക്ക് മാറ്റി പുതിയത് ഉപയോഗിക്കണം. വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന് അഭിമുഖമായി മരങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല. പ്രധാനവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ നേരെ കണ്ണാടിയുണ്ടാകാനും പാടില്ല. പലരും ഇവിടെ കണ്ണാടിയുള്ള അലമാര വയ്ക്കാറുണ്ട് അത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഐശ്വര്യത്തെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിടാൻ കാരണമാകും.

