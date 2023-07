മിഥുന മാസം അവസാന ദിവസം (ജൂലൈ 16) ആണ് ചേട്ടയെ കളഞ്ഞ്‌, ശ്രീയെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരല്‍ ചടങ്ങ്. വീടിന്റെ മുക്കും മൂലയും അടിച്ചു തുടയ്ക്കുന്നത്‌ പഴമക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ചവറുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടി സധ്യയ്ക്ക് അത് കത്തിക്കും. ദക്ഷിണായനത്തിന്റെ ആരംഭവും ആണിത്. സംക്രാന്തി നാള്‍ വൈകുന്നേരം കുറച്ചു മണ്ണും തട്ടി അതില്‍ തുമ്പ, പാണല്‍ എന്നിവയുടെ ഓരോ കടയും വേരോടെ പറിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് നടു മുറ്റത്തിന്‍റെയും പൂമുഖത്തിന്‍റെയും പുരപ്പുറത്ത് ഏറക്കാലില്‍ വയ്ക്കും.

കര്‍ക്കിടകം പുലരും മുതലുള്ള പ്രത്യേക ചടങ്ങാണ് വിസ്തരിച്ചുള്ള കുളി. ഇതിന് "കര്‍ക്കി ടകപ്പൊന്ന്' എന്നും പറയും. സ്ത്രീകള്‍ മുക്കൂട്ടു തൈലം ശരീരത്തു തേച്ചു തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞ് പച്ചമഞ്ഞളും കൂടി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം ചൂടു വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കും. ശ്രീ ഭഗവതിയെ കുടിയിരുത്തിയതിനു ശേഷം കുളിച്ച്‌ ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ ചൂടുക എന്നൊരു പ തിവായിരുന്നു. പൂവാന്‍ കുറുന്നില, മുയലച്ചെവി ,കറുക, നിലപ്പന, കയ്യോന്നി,വിഷ്ണു ക്രാന്തി, ചെറൂള, തിരുതാളി, ഉഴിഞ്ഞ, മുക്കുറ്റി ഇത്രയുമായാല്‍ ദശപുഷ്പങ്ങളായി. മുക്കുറ്റി കൊ ണ്ടുള്ള ചാന്തും സ്ത്രീകള്‍ അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടിയായിരുന്നു.

Content Summary: Karkidaka Sankranti Rituals in Kerala – Rituals on the day before Karkidaka Masam begins