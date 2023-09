രാത്രി 12നും പകൽ 12 മണിക്കും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാണോ? ജനനസമയം പറയും നിങ്ങളുടെ ഭാവി

ജന്മനക്ഷത്രവും ജന്മരാശിയുമെല്ലാം ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കും എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ജനിച്ച സമയത്തിനും സ്വഭാവവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ആ സമയത്തെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലയും മറ്റും അനുസരിച്ചാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ആളുകളുടെ സ്വഭാവവും ജീവിതരീതിയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുമൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത്. അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഉച്ചവരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നോക്കാം.

അർധരാത്രി 12 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 .00 വരെ

അറിവ് നേടാൻ ജന്മസിദ്ധമായ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഇവർ. ലോകത്ത് തനിക്ക് ചുറ്റും എന്തു നടക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയണമെന്ന് ഇവർ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊക്കി പറയുവാനും കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കും മുന്നിൽ എടുത്തു കാട്ടാനും ഇവർ ശ്രമിക്കാറില്ല. സ്വയം പര്യാപ്തരായ ഇവർ പൊതുവേ അന്തർമുഖരാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ മതിപ്പുളവാക്കും.

പുലർച്ചെ രണ്ടു മുതൽ നാലുമണി വരെ

ആകർഷണീയമായ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ. ആഡംബര പൂർണമായ ജീവിതം ഇവർ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കും. വിജയം നേടുന്ന സംരംഭകരായിരിക്കും ഇവർ. 24 വയസ്സിനും 27 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് സൗഭാഗ്യം ഇക്കൂട്ടരെ തേടിയെത്തും.

പുലർച്ചെ നാലു മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ

ശക്തമായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ സമയത്ത് ജനിച്ചവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഗുണം. ആത്മവിശ്വാസവും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അഭിനന്ദനം നേടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർ എവിടെയും ആകർഷണകേന്ദ്രം ആകാനും ആഗ്രഹിക്കും. എല്ലാം നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്നതും സത്യസന്ധതയും നേതൃപാടവവുമാണ് മറ്റു ഗുണങ്ങൾ.

രാവിലെ 6 നും 8 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ

മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പിടികൊടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും ഇവരുടേത്. ഏതു കാര്യത്തിനും നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള സവിശേഷമായ കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് ഉയർന്നുനിൽക്കാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കും. ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുക എന്നതിൽ ഇവർ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കില്ല. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വഴിത്തിരിവുകളും പ്രതിസന്ധികളും ഇവരെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കും.

രാവിലെ 8 മുതൽ 10 മണി വരെ

ആത്മശാന്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇവർ തത്വശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ആരോടെങ്കിലും വഴക്കിടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. എന്നാൽ ആരോടെങ്കിലും എതിരിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നിലപാടിൽ നിന്നും ഒരു ചുവടു പോലും പിന്നോട്ട് പോകാതെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി ഇടപഴകാനും എല്ലാ തരക്കാരോടും ഒരേ പോലെ സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും.

രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ

ഏതു കാര്യത്തെയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കുന്നവരാണ് ഈ സമയത്തിനിടയിൽ ജനിച്ചവർ. അച്ചടക്കം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഗുണം. സ്വന്തം ശക്തികളും ബലഹീനതകളും ഇവർക്ക് നന്നായി തിരിച്ചറിയാം. നേതൃഗുണം ഇവർക്ക് ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കലാമേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും.

