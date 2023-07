ബുധനെ അനുകൂലമാക്കുവാനും രോഗങ്ങൾ അകറ്റാനും മരതകം; വാങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

നവഗ്രഹങ്ങളുടെ കോപം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദോഷ പരിഹാരത്തിനായി നവരത്നങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതിൽ ഓരോ രത്നത്തിനും ഓരോ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നവരത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമാണ് മരതകം. ബുധൻ എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ രത്നമാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മരതകം പൊതുവെ പച്ച നിറത്തിലാണുള്ളത് എങ്കിലും അതിന്റെ കാഠിന്യമനുസരിച്ച് നിറത്തിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണാം. മുളമരത്തിന്‍റെ ഇലയുടെ നിറത്തിലുള്ളത്, തത്തയുടെ ചിറകിന്‍റെ നിറമുള്ളത്, മയില്‍ പീലിയുടെ പച്ചനിറമുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പച്ച നിറത്തിൽ മരതകത്തെ കാണാം.

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ദുര്‍ബലനായിരിക്കുന്ന ബുധനെ അനുകൂലമാക്കുവാനും അതുവഴി നല്ല ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുവാനുമാണ് മരതക രത്നം സാധാരണയായി ധരിക്കുന്നത്. ബുധൻ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിഭ്രമം, പരുഷവാക്ക്, നേത്രരോഗം, തൊണ്ടരോഗം, നാസികരോഗം, തൃദോഷ കോപജ്വരം, വിഷബാധ, ത്വക്ക് രോഗം, പാണ്ട്, രോഗം, ദുഃസ്വപ്നം, ഉദരരോഗം, അദൃശ്യരോഗങ്ങള്‍, മന്ദാഗ്നി രോഗം, ഗ്രഹണി അങ്ങനെ പലവിധ അസുഖങ്ങൾ ബുധൻ പ്രസാദിക്കാതെ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത്.

അതിനാൽ ഈ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിവിധിയായും, ഈ രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കുവാനും മരതകം ശരീരത്തില്‍ അണിയുന്നത് സഹായകമാണ്. സാധാരണയായി മോതിരത്തിൽ പതിപ്പിച്ചാണ് ധരിക്കുക. ബുധന്‍റെ ദോഷഫലങ്ങളെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുകയും ഗുണഫലങ്ങളെ വർധിപ്പിക്കുകയുമാണ് മരതകം ചെയ്യുന്നത്. മരതകം സര്‍പ്പദംശനത്തില്‍ നിന്നും ദുഷ്ട ശക്തികളില്‍ നിന്നും ധരിക്കുന്ന ആളെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണു വിശ്വാസം.

ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീകള്‍ മരതകം ധരിച്ചാല്‍ സുഖപ്രസവം നടക്കും. തലവേദന, ആര്‍ശ്ശസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുമെന്നും യഥാര്‍ഥ മരതകം ധരിച്ചാല്‍ അത് ധരിക്കുന്ന ആള്‍ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ശരിയായ മരതകമല്ല ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിരാശ, ധന നഷ്ടം, അപകടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും ജ്യോതിഷം പറയുന്നു. ആയതിനാൽ രത്നങ്ങൾ ശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തി വേണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അംഗീകൃത വ്യാപാരികളില്‍ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം..

മരതകം ധരിക്കുമ്പോൾ ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ പതിന്നാല് ദിവസം രത്നം അതേനിറത്തിലുള്ള പട്ടു തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് കൈയില്‍ കെട്ടിനോക്കി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ഗുണഫലങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍ ഇത് ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം .മരതകത്തിന്‍റെ കാലാവധി 3 വർഷമാണ്‌. അതിന് ശേഷം പുതിയ മരതകം ധരിക്കുക

മോതിരത്തില്‍ ധരിക്കേണ്ട മരതകത്തിന് മൂന്നു കാരറ്റിന് മുകളിലെങ്കിലും ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മോതിരത്തിൽ രത്നം പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിവശം തുറന്നിരിക്കണം. അതായത് രത്നം ശരീരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരണം. ബുധന്‍റെ നക്ഷത്രങ്ങളായ ആയില്യം, തൃക്കേട്ട, രേവതി എന്നീ ദിനങ്ങൾ മരതകം ധരിക്കാൻ ഉത്തമമാണ്. മറ്റുള്ള രത്നങ്ങള്‍ മരതകത്തോടൊപ്പം ധരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.

