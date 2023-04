മേയ് മാസത്തിൽ ഈ നാളുകാർക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതു ഭാഗ്യകാലം , സമ്പൂർണ മാസഫലം

മേയ് ഒന്നു മുതൽ 31 വരെയുള്ള ഒരു മാസത്തെ സാമാന്യ ഫലമാണിവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ ജാതകാൽ കൂടി പരിശോധിച്ച് ഗുണദോഷഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം .



അശ്വതി: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെ അതിജീവിക്കുക. ചതിയിൽ പെട്ട് ആത്മദു:ഖം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അമിതാവേശം അബദ്ധങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. പരിശ്രമത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ധന ലാഭം ലഭിക്കാൻ ഈശ്വര പ്രാർഥന ചെയ്യുക.

ഭരണി: മുൻകോപവും ക്ഷമയില്ലായ്മയും പല ദോഷങ്ങൾക്കും ഇടവരുത്തും. മാതാപിതാക്കളുടെ വിരോധം സമ്പാദിക്കരുത്. യാത്രകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും.

കാർത്തിക: മറ്റുള്ളവരുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. വിവാദങ്ങളിൽ ചെന്നു ചാടരുത്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടുതൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഗുണാനുഭവം ഉണ്ടാകും.

രോഹിണി: സാമ്പത്തിക ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ കൈവിട്ട് പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഉന്നത വ്യക്തികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഒരേ സമയം പലകാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വരും.

മകയിരം: ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്തെ അതിജീവിക്കും. വാഗ്ദാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടത്തണം. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സൽപ്പേര് ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങൾക്ക് ഗുണാനുഭവം ഉണ്ടാകും. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

തിരുവാതിര: മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി ലഭിക്കും. കർമ്മരംഗത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ വിജയമുണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപ്പെട്ട് അപ്രീതി സമ്പാദിക്കരുത്. പിതാവിന് മന:ക്ലേശമുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത്. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർഥന കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പുണർതം: ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സഹായം ലഭിക്കും. വ്യക്തിത്വമുള്ള സമീപനം മൂലം സർവ കാര്യവിജയം നേടുന്നതാണ്. വിദേശ ജോലിക്ക് യോഗം. പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മാറിക്കിട്ടും. സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടും.

പൂയം: സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. പുതിയ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കും. ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.

ആയില്യം: ഉന്നത വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും. രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ഉണ്ടാകും. ഓഹരി ഇടപാടിൽ ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സന്താനങ്ങൾ മൂലം യശസ്സ് വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻതിരിയണം.

മകം: അപ്രതീക്ഷിത ധനയോഗം കാണുന്നു. തൊഴിൽ മേഖല പൊതുവെ സമാധാനപരം. ശത്രുതയുള്ളവർ അടുത്തുകൂടാനിടയുണ്ട്. അറിവുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തള്ളി കളയരുത്. ഗുരുതുല്യരായവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും.

പൂരം: പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കോടതിക്കേസുകളിൽ അനുകൂല വിധി ഉണ്ടാകും. എതിർപ്പുകളെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിലൂടെ തരണം ചെയ്യും. ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും.

ഉത്രം: അശ്രാന്ത പരിശ്രമം മൂലം പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ നേട്ടമുണ്ടാകും. പുണ്യ ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തും. സത്യസന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. അലസത ഒഴിവാക്കണം. ഉദാസീനത ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

അത്തം: സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണം. കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടും. മുൻകോപവും പിടിവാശിയും മൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ അതൃപ്തിക്കിടയാവും. അലസത മൂലം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലും മുടക്കം സംഭവിക്കും.

ചിത്തിര: അനാവശ്യ ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ അലട്ടും. വരവും ചെലവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുവാൻ പ്രയാസപ്പെടും. സഹോദരങ്ങളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിനിട കാണുന്നു. .യാത്രാവേളകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വീഴ്ച ചതവ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചോതി: നീതിപൂർവമുള്ള സമീപനത്താൽ സർവകാര്യ വിജയം നേടും. പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് അന്തിമ നിമിഷങ്ങളിൽ ഫലം ഉണ്ടാകും. വന്നു ചേരുന്ന അവസരങ്ങൾ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടതായി വരും. പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

വിശാഖം: കുടുംബ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നതുമൂലം പലരുടെയും അപ്രീതി സമ്പാദിക്കും. ഭവന നിർമ്മാണ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില അപവാദങ്ങളിൽ ചെന്നു ചാടുവാനിടയുണ്ട്. ആരേയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്.

അനിഴം: ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ക്ഷിപ്ര കോപം പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കും. പണമിടപാടുകൾ കരുതലോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആർഭാടങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം അവ്യക്തമായ പണമിടപാടുകളിൽ നിന്ന് പിൻമാറുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

തൃക്കേട്ട: വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം കാണുന്നു. നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കും. വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം കാണുന്നു. ഗുരുസ്ഥാനീയരെ ആദരിക്കാനിടവരും. അനുഭവ ഗുണം കൂടുതലുണ്ടാകും. വാക്ക് ദോഷം വരാതെ നോക്കണം.

മൂലം: ആഗ്രഹസാഫല്യം ഉണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രശംസക്ക് ഇടയാകുന്നതാണ്. കുടുംബ ബന്ധുക്കളുടെ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം കാണുന്നു. അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകരുത്. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത അബദ്ധങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

പൂരാടം: സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഉയർച്ച നേടും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കും. അസമയങ്ങളിലെ യാത്രകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പൊതു രംഗത്തുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കർമ്മരംഗത്ത് ഗുണം ചെയ്യും.

ഉത്രാടം: ഉറ്റമിത്രവുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനിടയുണ്ട്. ധനയോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെ അമിതമായ ഇടപെടലുകൾ മൂലം സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യതകൾ വരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. പ്രാർഥന കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വെട്ടിതുറന്നുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.

തിരുവോണം: മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തേണ്ട പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുവാനിടയുണ്ട്. തൊഴിൽ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ആത്മാർത്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ ഉപകരിക്കും.

അവിട്ടം: ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ച് അടുത്തു കൂടുന്നവർ ചതിയിൽ പെടുത്തുവാൻ ഇടയുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. യാത്രാവേളയിൽ വിഘ്നേശ്വര ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം.

ചതയം: പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉടലെടുക്കും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകും. അഹംഭാവവും മിഥ്യാധാരണകളും ഉപേക്ഷിക്കും. വാസ്തവ വിരുദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻമാറും. തന്റെതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.

പൂരൂരുട്ടാതി: ആഭരണയോഗം കാണുന്നു. ദീർഘയാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. വീട് മാറി താമസിക്കുകയോ പുതിയ വീട് പണിയുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. വാക്കുതർക്കങ്ങളിൽ ഏർപെട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ശത്രുത സമ്പാദിക്കരുത്. ആദർശങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ അവസരങ്ങളുണ്ടാകും.

ഉത്ത്യട്ടാതി: എതിർപ്പുകളെ നിഷ്പ്രയാസം പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അതിജീവിക്കുവാനും കഴിയും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. അധികാരവും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാവും.

രേവതി: വസ്തുസംബന്ധമായി അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മത്തിനുള്ള യോഗമുണ്ട്. സന്താനങ്ങൾ മൂലം സന്തോഷം വർധിക്കുന്നതാണ്. രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാകും. വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകും.

ലേഖിക

ജ്യോതിഷി പ്രഭാസീന സി.പി

ഹരിശ്രീ പി ഒ : മമ്പറം വഴി: പിണറായി

കണ്ണൂർ ജില്ല

ഫോ: 9961442256

Email ID: prabhaseenacp@gmail.com

Content Summary : Monthly Prediction in May 2023 by Prabha Seena