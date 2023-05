ഈ കൂറുകാർക്ക് മേയ് മാസത്തിൽ എല്ലാത്തിലും വിജയം; സമ്പൂർണ മാസഫലം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

മേടം(അശ്വതി,ഭരണി,കാർത്തിക 1/4): മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയെക്കാൾ രണ്ടാം പകുതി കൂടുതൽ ഗുണകരം ആണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാനില്ല. പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടും. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകാം. പങ്കാളിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായം ലഭിക്കില്ല. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊഴിൽ രംഗത്ത് സമാധാനം നില നിൽക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹാലോചനകൾ തീരുമാനമാകാതെ നീണ്ടു പോകും.



ഇടവം (കാർത്തിക3/4,രോഹിണി, മകയിരം1/2):

സർക്കാരിൽ നിന്നും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതിസമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് യോഗം കാണുന്നു. വായ്പ അനുവദിച്ചു കിട്ടും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളോട് താൽപര്യം കൂടും.അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മിഥുനം (മകയിരം1/2,തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4):

ഭാഗ്യമുള്ള സമയമാണിത്. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുണ്യകർമ്മം നടക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. വിചാരിക്കാത്ത ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അസുഖങ്ങൾ പൂർണമായും ഭേദമാകും. മക്കളിൽ നിന്നും സന്തോഷകരമായ വാർത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പൂർവിക സ്വത്ത് കൈവശം വന്നു ചേരും. മന:ക്ലേശം നിലനിൽക്കും.

കർക്കടകം (പുണർതം1/4, പൂയം,ആയില്യം):പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കും. പൊതുവേ ദൈവാധീനം ഉള്ള കാലമായതിനാൽ പല പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാണ്. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം ആണ്. നിയമപ്രശ്ന ങ്ങളിൽ തീരുമാനം നീണ്ടു പോകും. ഉന്നതരുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ഓഹരി ഇടപാടുകൾ ലാഭകരമാകും.

ചിങ്ങം (മകം,പൂരം,ഉത്രം1/4):പലകാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കുന്ന കാലമാണിത്. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. വസ്തു ഇടപാടുകൾ ലാഭകരമായി നടത്തും. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടും. ആഗ്രഹിച്ച വാഹനം വാങ്ങും. ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തു കൂടും. പൂർവിക സ്വത്ത് ഭാഗം ചെയ്തു കിട്ടും. ചെറിയ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കും. ആരോഗ്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുവേ സന്തോഷകരമായ കാലമായി അനുഭവപ്പെടും.

കന്നി (ഉത്രം3/4,അത്തം,ചിത്തിര1/2): പ്രതീക്ഷിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടും. അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാവും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക. പുതിയ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കേണ്ടി വരും. മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം ആണ്. അപകട സാധ്യത ഉള്ള സമയമായതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

തുലാം (ചിത്തിര1/2,ചോതി,വിശാഖം 3/4) :മകന്റെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ് .അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹനിശ്ചയം ഉണ്ടാകും.വിദേശത്ത് നിന്നും സന്തോഷകരമായ ഒരുസന്ദേശം ലഭിക്കും. പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ കൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകും. വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്.

വൃശ്ചികം(വിശാഖം1/4,അനിഴം,തൃക്കേട്ട): ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടും. പലകാര്യങ്ങളും മന്ദഗതിയിൽ ആകും. കർമരംഗത്ത് ഉയർച്ചയും പ്രശസ്തിയും നേടും. ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട്. ഉപരി പഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കാർഷിക ആദായം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകും. പുതിയ പ്രണയ ബന്ധം ഉടലെടുക്കും.

ധനു(മൂലം,പൂരാടം,ഉത്രാടം1/4):സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് പല നേട്ടങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമി ഇടപാടുകൾ ലാഭകരമാകും. സൈനിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ചില അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. യുവാക്കളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. പ്രശസ്തി വർധിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും. തൊഴിലിനൊപ്പം പുതിയ വിഷയം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഉല്ലാസ യാത്ര നടത്തും.

മകരം(ഉത്രാടം3/4,തിരുവോണം,അവിട്ടം1/2):പഴയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടും. വീട്ടിൽ ഒരു മംഗളകർമ്മം നടക്കും. നിയമ സഹായങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരും. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. അപകടങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രമോഷൻ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കരുതലോടെ നടത്തുക. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.

കുംഭം (അവിട്ടം1/2, ചതയം,പൂരുരുട്ടാതി 3/4): നഷ്ടമായി എന്ന് കരുതിയ ഒരു വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടും. അയൽക്കാരുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കും. വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ദൈവാധീനമുള്ള കാലമാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുഗൃഹങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തും.

മീനം (പൂരുരുട്ടാതി 1/4,ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ഈശ്വരാനൂകൂല്യം ഉള്ള സമയം ആണ്. പുതിയ ഒരു വിഷയം പഠിക്കാനായി ചേരും. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. സ്ഥാനക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കും. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. പൊതുവെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി ലഭിക്കും. വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ചിലർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കും. ഗുരു ജനങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും.

