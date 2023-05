ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ; സമ്പൂർണ സൂര്യരാശിഫലം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

Aries: (ജന്മദിനം മാർച്ച് 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 20 വരെയുള്ളവർ) മുടങ്ങിക്കിടന്ന വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ വിജയകരമാകും. ശത്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായം ലഭിക്കും. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം വർധിക്കും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും.

Taurus: (ജന്മദിനം ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ മേയ് 21 വരെയുള്ളവർ) സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കം ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരാം. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിലനിൽക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടും. ഉദ്യോഗാർഥികൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ പ്രണയബന്ധം നാമ്പെടുക്കും. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ കൂടും.

Gemini: (ജന്മദിനം മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ളവർ) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രമോഷൻ ലഭിക്കും. ധനപരമായി സമയം അനുകൂലമാണ്. കാർഷിക കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് നല്ല അന്തരീക്ഷമാകും. ബന്ധുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. പണയം വെച്ച വസ്തു തിരിച്ചെടുക്കും. മക്കളുടെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കും.

Cancer: (ജന്മദിനം ജൂൺ 22 മുതൽ ജൂലൈ 23 വരെയുള്ളവർ) പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാരംഭതടസ്സം ഉണ്ടാകും. പുതിയ കരാറുകൾ ഏറ്റെടുക്കും. മാതാവിന് അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടും. സാമ്പത്തികനില ഭദ്രമാണ്. യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അലസരാകും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ തീർക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും. മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും.

Leo: (ജന്മദിനം ജൂലൈ 24 മുതൽ ഓഗസ്‌റ്റ് 23 വരെയുള്ളവർ) മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈവശം വന്നു ചേരും. വീടുവിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരാം. എടുത്തു ചാടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കലാരംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർധിക്കും. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ നടത്തും. ഓഹരി ഇടപാടിൽ നിന്നും വലിയ ലാഭമുണ്ടാകും. ചില പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്.

Virgo: (ജന്മദിനം ഓഗസ്‌റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 23 വരെയുള്ളവർ) മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും. കുടുംബ ജീവിതം ഊഷ്മളമാകും. ഗൃഹനിർമ്മാണം തുടങ്ങും. സഹോദരനെ സഹായിക്കേണ്ടതായി വരും. ദൂരയാത്രകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാപാരത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച വിജയം ലഭിക്കും .പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം മാറും. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും.

Libra: (ജന്മദിനം സെപ്‌റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 23 വരെയുള്ളവർ) സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ല. മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവിന് പാത്രമാകും. ബന്ധുക്കൾ മുഖേന പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വിദേശത്ത് നിന്നും ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത എത്തി ചേരും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. വസ്തു ഇടപാടുകൾ ലാഭകരമാകും. തൊഴിൽരംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Scorpio: (ജന്മദിനം ഒക്‌ടോബർ 24 മുതൽ നവംബർ 22 വരെയുള്ളവർ) ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് നല്ല സമയമാണ്. ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.ഉന്നത വ്യക്തികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും. പല കാര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ സഫലമാകും. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഭൂമി വിൽക്കാനുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കും.

Sagittarius: (ജന്മദിനം നവംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ളവർ) പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ കരാറുകൾ ഒപ്പു വെക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് തെളിയിക്കാൻ ആകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദായം വർധിക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകും. പൂർവിക സ്വത്ത് അധീനതയിൽ വന്നുചേരും.

Capricorn: (ജന്മദിനം ഡിസംബർ 23 മുതൽ ജനുവരി 20 വരെയുള്ളവർ) പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. പിതാവിന് ചില അസുഖങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അലസരാകും. ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവിചാരിതമായ പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വ്യവഹാരങ്ങൾ മധ്യസ്ഥരുടെ സഹാത്തോടെ പരിഹരിക്കാനാവും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും .

Aquarius: (ജന്മദിനം ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 19 വരെയുള്ളവർ) ഈശ്വരാധീനം കുറഞ്ഞ സമയമാണ്. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കും. അപേക്ഷിച്ച വായ്പ അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ താമസിക്കും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാണ്. ഉല്ലാസ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കും. മംഗള കർമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. മക്കളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Pisces: (ജന്മദിനം ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ളവർ) വീട് പണിയാനായി ഭൂമി വാങ്ങും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി നേടാനാകും. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയം വരിക്കും. മകളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും. കടം കൊടുത്ത പണം പലിശയോടു കൂടി ലഭിക്കും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിക്കും. രാത്രികാല യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക.

