ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ? കാണിപ്പയ്യൂർ

അശ്വതി: വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കും. സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും. പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കും.

ഭരണി: ചുമതലാബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള പുത്രന്റെ സമീപനം ആശ്വാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിന് പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും.

കാർത്തിക: വിദഗ്ധ ചികിത്സകളാൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കും. അനാവശ്യമായ ആധി ഉപേക്ഷിക്കണം.

രോഹിണി: വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യസുഖവും കുടുംബസുഖവും ഉണ്ടാകും.

മകയിരം: വ്യവസ്ഥകൾക്കതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ ആശ്വാസം തോന്നും. ഉദ്യോഗത്തിൽ തുടരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: പുതിയ കർമമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ധർമപ്രവൃത്തികൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുവാനിടവരും.

പുണർതം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. പവിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ തനതായ മൂല്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും.

പൂയം: ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. വിഷമാവസ്ഥകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ സുഹൃത്‌സഹായം തേടും.

ആയില്യം: ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മനസ്സമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. ചുമതലാ ബോധമുള്ള പുത്രന്റെ സമീപനത്തിൽ ആശ്വാസവും അഭിമാനവും തോന്നും.

മകം: പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും. ആശ്രയിച്ചു വരുന്നവർക്കു സഹായം നൽകും.

പൂരം: ദാമ്പത്യ ഐക്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഉപേക്ഷിക്കണം.

ഉത്രം: പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുവാനും സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുവാനും തയാറാകും. കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും.

അത്തം: പ്രവർത്തന മേഖലകളിലുള്ള നിഷ്കർഷ സൽക്കീർത്തിക്കു വഴിയൊരുക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

ചിത്തിര: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിച്ചതിനാൽ ആത്മാർഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കും.

ചോതി: ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും. പുതിയ കരാർ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കും.

വിശാഖം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പുത്രപൗത്രാദി സംരക്ഷണത്താൽ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനായി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും.

അനിഴം: പ്രവർത്തനമേഖലകളിൽ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയുണ്ടാകും. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി മാതൃകാപരമായി എന്നറിഞ്ഞതിൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും.

തൃക്കേട്ട: ഉദ്യോഗത്തിൽ പുനർനിയമനമുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആശയം സർവകാര്യ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. വാഹന ഉപയോഗത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം.

മൂലം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ചികിത്സ ഫലിക്കും. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും.

പൂരാടം: തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ സമ്മർദമുണ്ടാകുമെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആഹ്ലാദാന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിക്കും. പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. ആശ്വാസമേകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്നും വന്നുചേരും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികൾ പിന്തുടരുവാൻ തീരുമാനിക്കും.

ഉത്രാടം: ചുമതലകളിൽ ചിലതു സന്താനങ്ങളെ ഏൽപിക്കും. പ്രവർത്തന മികവിനാൽ പുതിയ കരാർ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കും. പ്രായോഗികവശം പ്രാവർത്തികമാക്കി

തിരുവോണം: വിജ്ഞാനപ്രദമായ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും കാര്യനിർവഹണ ശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും.

അവിട്ടം: ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും കാര്യനിർവഹണ ശക്തിയും വർധിക്കും.

ചതയം: വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കും. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണർവ് ഉണ്ടാകും.

പൂരുരുട്ടാതി: കീഴ്‌വ‌‍‌‌ഴക്കം മാനിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകും. പുത്രന്റെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.

ഉത്തൃട്ടാതി: പുത്രപൗത്രാദി സംരക്ഷണത്താൽ ആശ്വാസം തോന്നും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സമീപനം സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും.

രേവതി: പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

