മേയ് രണ്ടാംവാരം ഈ കൂറുകാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, സമ്പൂർണ കൂറുഫലം

2023 മേയ് 07 മുതൽ 13 വരെ പന്ത്രണ്ടു കൂറുകാരുടെയും സമ്പൂർണഫലം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ജ്യോതിഷ ഭൂഷൺ ദേവകി അന്തർജനം. പന്ത്രണ്ടു കൂറിൽപ്പെടുന്ന 27 നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ഗോചരഫലമാണിത്. ചന്ദ്രലഗ്നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൊതുപ്രവചനത്തിനാണ് ഗോചരഫലം എന്ന് പറയുന്നത്.

ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിനവും ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌ പ്രതികൂലമായിരിക്കും. ഗുണവർധനവിനും അനുകൂല ഫലത്തിനും ലളിതമായ ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഓരോ നാളുകാർക്കും അനുഭവത്തിൽ വരാനിടയുള്ള ഫലങ്ങളോടൊപ്പം ദോഷപരിഹാരങ്ങളും വിശദമാക്കുന്നു .

സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാൻ വിഡിയോ കാണാം.

