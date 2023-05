അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം

അശ്വതി: പൊതുവിൽ അനുകൂല വാരമല്ല. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവ് നേരിടും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലികളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ.



ഭരണി: സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ. പ്രവർത്തനമാന്ദ്യം വിട്ടുമാറും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. ബന്ധുക്കൾ വഴി വരുന്ന വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനമാകും.

Read also : ചൊവ്വാരാശിമാറ്റം 2023 ; ഈ 3 കൂറുകാർക്ക് നേട്ടങ്ങള്‍ ഇരട്ടിയായി മുന്നിലെത്തും...





കാർത്തിക: ഉദര രോഗ സാദ്ധ്യത. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യത. സാമ്പത്തികമായി വാരം അനുകൂലമല്ല. പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും. വിവാഹ ആലോചനകൾ നീണ്ടുപോകും.

രോഹിണി: ഔഷധസേവ വേണ്ടിവവരും. സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും. തൊഴിൽപരമായി വാരം അനുകൂലമല്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയായും പ്രശ്നങ്ങൾ. സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്.

മകയിരം: യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണച്ചെലവ്. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഠിനശ്രമം വേണ്ടിവരും. ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും.

തിരുവാതിര: വിവാഹകാര്യത്തിൽ തീരുമാനം. തൊഴിൽപരമമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഊഹക്കച്ചവടം, ലോട്ടറി എന്നിവയിൽ നിന്നു ചെറിയ നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പുണർതം: കാര്‍ഷികമേഖലയിൽ നിന്നു നേട്ടം. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും. കലാസാഹിത്യരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിജയം. അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ശമിക്കുക വഴി കുടുംബസുഖം വര്‍ധിക്കും.

പൂയം: മംഗല്യഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുമായി അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടായേക്കാം. സ്വന്തം ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. ദാമ്പത്യസുഖ വർധന. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

ആയില്യം: വ്യവഹാര സംബന്ധിയായ പണച്ചെലവുണ്ടാകും. പഴയകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. ഒന്നിലധികം തവണ ദീര്‍ഘയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. വിശ്രമം കുറയും. മേലധികാരികളുടെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കും.

Read also : അടുക്കളയിൽ ഈ 5 വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ? ഉടൻ ഒഴിവാക്കൂ , അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ഫലം...



മകം: കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രശസ്‌തി. ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. മത്സരപ്പരീക്ഷകൾ, ഇന്റര്‍വ്യൂ എന്നിവയിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അന്യരുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് വിജയം. ദേഹസുഖം വര്‍ധിക്കും.

പൂരം: കലാസാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലം. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. കൂട്ടുകെട്ടുകള്‍മൂലം ആപത്തില്‍പ്പെടാം. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കംപാലിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ വരും.

ഉത്രം: ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം. ഉയര്‍ന്നവിജയം വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്‍പരമായും കൈവരിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കൾ നിമിത്തം നേട്ടം. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ വിജയം.

അത്തം: കുടുംബസമേതം യാത്രകൾ നടത്തും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച ലാഭം. ബന്ധുജനഗുണം വര്‍ധിക്കും. പുണ്യസ്‌ഥലങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിക്കും. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും.

ചിത്തിര: അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ വര്‍ധിക്കും. ധനകാര്യസ്‌ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങേണ്ടിവരും. വാഹനയാത്രകള്‍ക്കിടെ ധനനഷ്‌ടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യത. കര്‍ണരോഗബാധ. ഇഷ്‌ടജനങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും.

ചോതി: തൊഴില്‍രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന തടസങ്ങൾ മാറും. എങ്കിലും പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടാം. യാത്രകൾ വഴി നേട്ടം. ഭവനനിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. രോഗാവസ്‌ഥയിൽ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

വിശാഖം: കുടുംബസുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്‌ടിക്കും. വിദേശയാത്രാശ്രമം വിജയിക്കും.സത്കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി പണം മുടക്കേണ്ടിവരും. കൃഷിപ്പണിയിൽ താൽപര്യം വര്‍ധിക്കും. മോഷണം പോയ വസ്‌തുക്കൾ തിരികെ കിട്ടും.

അനിഴം: തൊഴില്‍രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അനശ്‌ചിതത്വം മാറും. ബന്ധുക്കള്‍വഴി കാര്യലാഭം. പ്രധാന ദേവാലയങ്ങളിൽ വഴിപാട് കഴിക്കുവാനവസരം. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണസുഖം വര്‍ധിക്കും. വ്യവഹാരവിജയം ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട: മനസിന്റെ സ്‌ഥിതി മൂടിക്കെട്ടിയ നിലയിലായിരിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോയിയെന്നുവരില്ല. വിശ്രമം കുറയും. അതിരുകവിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം അപകടമായേക്കാം. ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത.

മൂലം: പലതരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം മാര്‍ഗങ്ങളിൽ ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും.

Read also : വിദ്യാഭ്യാസ ജാതകത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അനുകൂലമായ പഠന മേഖല

പൂരാടം: സുദൃഢമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ഗുണഫലങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി അനുഭവത്തിൽ വരും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്‌ഥര്‍ക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

ഉത്രാടം: യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ പിണക്കം മതിയാക്കും. രോഗാവസ്‌ഥയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങും.

തിരുവോണം: ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമങ്ങൾ ശമിക്കും. എന്നാൽ പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. മംഗളകര്‍മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും.

അവിട്ടം: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികവിഷമങ്ങൾ നേരിടുമെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്താൽ അവ തരണം ചെയ്യും. ഭൂമി, ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും.

ചതയം: ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വര്‍ധിച്ചു നില്‍ക്കും. ഏര്‍പ്പെടുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. എങ്കിലും ഒരുതരം അസംതൃപ്‌തി എപ്പോഴും പിന്തുടരും. സഹോദരങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി :ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായിരിക്കും. തൊഴില്‍പരമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. അതിനാല്‍ത്തന്നെ ക്ഷീണം വര്‍ധിക്കും. വിവാഹനിശ്‌ചയത്തോളമെത്തിയ ബന്ധം മാറിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലും സുഖകരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: തൊഴിലിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. അനവസരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തി വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കും. പൊതുവിൽ വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും.

രേവതി : അലച്ചിൽ വര്‍ധിക്കും. കഠിനപരിശ്രമംകൊണ്ട് മാത്രമേ കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ ചിലപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരാം.

Content Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / 2023 May 14 to 20