പോയ വാരത്തേക്കാൾ ധനാഭിവൃദ്ധി; സമ്പൂർണ സൂര്യരാശി ഫലം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

Aries (ജന്മദിനം മാർച്ച് 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 20 വരെയുള്ളവർ): ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം വളരെ ഗുണകരമാണ്. ചെറുയാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ യോഗം ഉണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനം തിരിച്ചു കിട്ടും. വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകും. സൽക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പിണങ്ങേണ്ടി വരും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല. ആഡംബര വസ്ത്രം സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ഗൃഹ നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ ആകും.



Taurus (ജന്മദിനം ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ മേയ് 21 വരെയുള്ളവർ):മുടങ്ങിപോയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ദൈവാധീനം കുറഞ്ഞ സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ അലസരാവും. പ്രാർഥനകളും വഴിപാടുകളും മുടങ്ങാതെ നടത്തുക. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വർധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. കൃഷിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. മകന്റെ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കണം.

Gemini (ജന്മദിനം മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ളവർ):ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി നല്ല സമയമാണ്. രോഗം പൂർണമായി വിട്ട് മാറും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. വീട് പണി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും. മൽസര പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കും. വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ആഡംബരങ്ങൾക്കുമായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും. പ്രണയിതാക്കളുടെ വിവാഹം ബന്ധുക്കളുടെ ആശിർവാദത്തോടെ നിശ്ചയിക്കും.

Cancer (ജന്മദിനം ജൂൺ 22 മുതൽ ജൂലൈ 23 വരെയുള്ളവർ):വീട്ടിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ലഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കും. വാഹനം ഉപയോഗം കരുതലോടെ വേണം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തു കൂടാൻ അവസരമുണ്ടാകും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ആഡംബരവസ്തുക്കൾ അധീനതയിൽ ആകും. ഉദരരോഗം കരുതി ഇരിക്കുക. പല ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറും.

Leo (ജന്മദിനം ജൂലൈ 24 മുതൽ ഓഗസ്‌റ്റ് 23 വരെയുള്ളവർ): പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കും. യാത്ര കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം ലഭിക്കില്ല. ഓഹരി ഇടപാടിൽ നിന്നും വലിയ ലാഭമുണ്ടാകും. ചിലർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നീണ്ടു പോകും. വാരാന്ത്യം ചില ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിയുമൊത്ത് മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

Virgo (ജന്മദിനം ഓഗസ്‌റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 23 വരെയുള്ളവർ):കഴിഞ്ഞ വാരത്തേക്കാൾ മികച്ച ഒരു കാലമാണിത്. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും നിലനിൽക്കും. ദീർഘകാലപ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാകും. മകന് ജോലി ലഭിക്കും. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കും. ദൈവാധീനം കുറഞ്ഞ സമയമാണ്. പ്രാർഥനകൾ മുടങ്ങാതെ നടത്തുക. വാരത്തിന്റെ തുടക്കം ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് പിന്നീട് മാറും.

Libra (ജന്മദിനം സെപ്‌റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 23 വരെയുള്ളവർ): ഗുണകരമായ വാരമാണിത്. പഴയ വാഹനം മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയത്തിൽ എത്തും. പങ്കുകച്ചവടം ലാഭകരമാകും. ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ഗുണകരമാകും. നിയമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. നിസ്സാര ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗശമനമുണ്ടാകും.

Scorpio (ജന്മദിനം ഒക്‌ടോബർ 24 മുതൽ നവംബർ 22 വരെയുള്ളവർ): സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകും. വിവാഹം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വാരമാണ്. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും. വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത തെളിയും. അപകടസാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക. അപവാദം കേൾക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ദൈവാധീനം കുറഞ്ഞ വാരമാണ്. പ്രാർഥനകൾ മുടങ്ങാതെ നടത്തുക. അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾ വിജയിക്കും. മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം.

Sagittarius (ജന്മദിനം നവംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ളവർ): ദൈവാധീനമുളള കാലമാണിത്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാകും. അപവാദം മാറികിട്ടും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സന്താനയോഗം തെളിയും. സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. പാർടണർഷിപ്പിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉടലെടുക്കും.

Capricorn (ജന്മദിനം ഡിസംബർ 23 മുതൽ ജനുവരി 20 വരെയുള്ളവർ):കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ കഴിയും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനും അധ്വാനഭാരം വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രാർഥനകളും വഴിപാടുകളും മുടങ്ങാതെ നടത്തുക. അന്യനാട്ടിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിടത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കും. പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടും.

Aquarius (ജന്മദിനം ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 19 വരെയുള്ളവർ):ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സഫലമാകും. ശമ്പള വർധനവ് ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാം. വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോകരമായി മാറും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടാനില്ല. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകാം. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾക്കും പണം ചെലവഴിക്കും.

Pisces (ജന്മദിനം ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ളവർ): സമ്പത്ത് വർധിക്കുന്ന ഒരു വാരമാണിത്. ഏറെ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രവർത്തനരംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് കാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫലവത്താകും. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. തീർഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കും. അനവസരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ അബദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വാരാന്ത്യം കൂടുതൽ മികച്ചതായിരിക്കും.

