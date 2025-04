താന്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍, അമേരിക്കയ്ക്ക് നീതികരമായ വ്യാപാരം ഉറപ്പാക്കാനും ആ നയത്തിലൂടെ അമേരിക്കയെ വീണ്ടും മഹത്തരമാക്കാനും (MAGA-Make America Great Again) താരിഫ് ആയുധമാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സംരക്ഷണവാദത്തിലധിഷ്ഠിതമായ താരിഫ് നയങ്ങളായിരിക്കും ട്രംപ് സ്വീകരിക്കുകയെന്നത് ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായുള്ള ട്രംപിന്റെ 'കുരയേക്കാളും' ശക്തിയും വിനാശകരവുമാണ് പ്രസിഡന്റായ ശേഷമുള്ള ട്രംപിന്റെ 'കടി' (President Trump's bite has proved to be worse than candidate Trump's bark) എന്നത് ഇപ്പോള്‍ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് പ്രഖ്യാപിച്ച പകരച്ചുങ്കം നമ്മള്‍ ഭയപ്പെട്ടതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ്.

ഏപ്രില്‍ 2ലെ 'വിമോചന ദിന' (ലിബറേഷന്‍ ഡേ) പകരച്ചുങ്ക പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ്, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് സ്റ്റീല്‍, അലുമിനിയം എന്നിവയുടെ തീരുവ 25 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ, ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിക്ക് 20 ശതമാനം തീരുവയും അദ്ദേഹം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യുഎസിന്റെ മുന്‍ സഖ്യകക്ഷികളായ മെക്‌സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവര്‍ക്കും തീരുവ ചുമത്തി.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 11: U.S. President Donald Trump speaks during an executive order signing in the Oval Office at the White House on February 11, 2025 in Washington, DC. Trump is to sign an executive order implementing the Department of Government Efficiency's (DOGE) "workforce optimization initiative," which, according to Trump, will encourage agencies to limit hiring and reduce the size of the federal government. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ADVERTISEMENT

അതിന് ശേഷം ചൈനയ്ക്ക് മേലുള്ള താരിഫ് 145 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി ട്രംപ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 26 ശതമാനം എന്ന പകരച്ചുങ്കം ഉയര്‍ന്നതാണെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ താരതമ്യേന കുറവാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കംബോഡിയയ്ക്ക് 49 ശതമാനവും, വിയറ്റ്‌നാമിന് 46 ശതമാനവും, ബംഗ്ലാദേശിന് 37 ശതമാനവും, ചൈനയ്ക്ക് 34 ശതമാനവും (നേരത്തെ ചുമത്തിയ 20 ശതമാനം ഉള്‍പ്പെടെ 54 ശതമാനവും), തായ്ലന്‍ഡിന് 37 ശതമാനവും, ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്ക് 32 ശതമാനവുമാണ് പരസ്പര താരിഫ് ചുമത്തുന്നത്. അതിനാല്‍, താരതമ്യേന ഇന്ത്യ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.

പകരച്ചുങ്കം എന്തുകൊണ്ട് യുക്തിരഹിതം?

പരസ്പര താരിഫുകള്‍ കണക്കാക്കാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം വിചിത്രവും സാമ്പത്തികമായി യുക്തിരഹിതവുമായ ഒരു ഫോര്‍മുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോര്‍മുല അനുസരിച്ച്, ഒരു രാജ്യത്തിന്മേല്‍ ചുമത്തുന്ന 'ഡിസ്‌കൗണ്ട്ഡ് റെസിപ്രോക്കല്‍ താരിഫ്' ആ രാജ്യം 'യുഎസില്‍ ചുമത്തുന്ന താരിഫിന്റെ' പകുതിയായിരിക്കും. യുഎസിനും ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തിനും ഇടയില്‍ നിന്നുള്ള വ്യാപാര കമ്മിയെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് 'യുഎസില്‍ ചുമത്തുന്ന താരിഫ്' കണക്കാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്: ഇന്ത്യയുമായുള്ള യുഎസിന്റെ വ്യാപാര കമ്മി 46 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ്, ഇന്ത്യയുടെ യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി 87 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ്: 46 നെ 87 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാല്‍ ഏകദേശം 52 ആണ്. 52 ന്റെ പകുതിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയ 26 ശതമാനത്തിന്റെ 'ഡിസ്‌കൗണ്ട്ഡ് റെസിപ്രോക്കല്‍ താരിഫ്'. അതിനാല്‍, യുഎസുമായി ഉയര്‍ന്ന വ്യാപാര കമ്മിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും ഉയര്‍ന്ന പരസ്പര താരിഫ് ചുമത്തുകയും ചെയ്തു.

ഏപ്രിൽ രണ്ടിലെ പകര ചുങ്ക പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായ തകർച്ച ട്രംപ് കാര്യമാക്കിയില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് അമേരിക്കൻ ബോണ്ട് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു. ആഗോള ധനകാര്യ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായ അമേരിക്കൻ ബോണ്ട് വിപണിയിൽ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ബോണ്ടുകളുടെ വില തകരുന്നത് ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കിയ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏപ്രിൽ രണ്ടിലെ പകര ചുങ്കങ്ങൾ 90 ദിവസത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും ചുമത്തിയ 10% അടിസ്ഥാന തീരുവ തുടരും.സ്റ്റീൽ,അലൂമിനിയം, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവക്ക് ചുമത്തിയ 25% തീരുവയും തുടരും. ഈ തീരുമാനം വന്നതോടെ ഓഹരിവിപണികൾ ഉയർന്നു.

ADVERTISEMENT

ട്രംപ് താരിഫുകള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുമോ?

ട്രംപിന്റെ താരിഫുകള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികാര നടപടികളിലേക്കും നയിച്ചു, യുഎസ് ഇറക്കുമതിക്ക് ചൈനയും അധിക തീരുവ ചുമത്തി. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ആഗോള വ്യാപാരത്തെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന ആശങ്ക കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല.

യുഎസിലെ സ്റ്റാഗ്ഫ്‌ളേഷന്‍ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും. സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച മുരടിക്കുകയും ഉയര്‍ന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കുണ്ടാകുകയും ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാഗ്ഫ്‌ളേഷന്‍. ട്രംപ് താരിഫുകളുടെ അനിവാര്യമായ അനന്തരഫലം യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പത്തിലെ കുതിച്ചുചാട്ടമായിരിക്കും. ഇറക്കുമതിയുടെ ഉയര്‍ന്ന ചെലവ് പ്രധാനമായും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറും. ഉയര്‍ന്ന വിലകള്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് ഡിമാന്‍ഡ് കുറയുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഡിമാന്‍ഡ് കംപ്രഷന്‍ ഉല്‍പ്പാദനത്തെയും വളര്‍ച്ചയെയും ബാധിക്കും. പണപ്പെരുപ്പവും വളര്‍ച്ചാ സ്തംഭനവും അഗാധമായ നെഗറ്റീവ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളോടെ സ്റ്റാഗ്ഫ്‌ളേഷന് കാരണമാകും. ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പം ഫെഡിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും, ഇത് നിരക്കുകള്‍ കുറയ്ക്കാനും വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനം നല്‍കാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തും. ഈ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍, വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ യുഎസ് മാന്ദ്യത്തിന് 35 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍ സാച്ച്‌സ് പ്രവചിക്കുന്നു. ആഗോള വ്യാപാരത്തിലെ സങ്കോചം ആഗോള വളര്‍ച്ച നേരത്തെ കണക്കാക്കിയ 3.3 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2.3 ശതമാനമായി അല്ലെങ്കില്‍ അതിലും താഴെയായി കുറയ്ക്കും.

ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും

ADVERTISEMENT

ആഗോള വ്യാപാരത്തിലെ സങ്കോചവും ആഗോള വളര്‍ച്ചയിലെ കിതപ്പും ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപിയുടെ 2.2 ശതമാനം മാത്രമായതിനാല്‍ ഇന്ത്യയെ ഇത് വലിയ തോതില്‍ ബാധിക്കില്ല. കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയല്ല, മറിച്ച് ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗ അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ. അതിനാല്‍, മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്ന ആഘാതം കുറവായിരിക്കും; എന്നാല്‍ ഈ പ്രക്ഷുബ്ധമായ സമയത്ത് 2026 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 6.5 ശതമാനം വളര്‍ച്ചാ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

പ്രതിസന്ധിയില്‍ അവസരം

ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. തുണിത്തരങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പോലുള്ള മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ചൈന, വിയറ്റ്‌നാം, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ മേലുള്ള താരിഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയ താരിഫിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കൂടാതെ, യുഎസുമായി ഒരു ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാര്‍ (ബിടിഎ) ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രം ഒരു മികച്ച നീക്കമാണ്.

Image: Shutterstock/AI

വിപണി തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ട്രംപ് പ്രതിരോധത്തില്‍

താരിഫുകളില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്താന്‍ രാജ്യങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അന്തിമ താരിഫ് നിരക്കുകള്‍ കുറഞ്ഞേക്കും. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് സാമ്പത്തിക യുക്തിയെ തകിടം മറിച്ച് മുന്നേറാന്‍ കഴിയില്ല.

ഈ വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് മെച്ചമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സഖ്യ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും അമേരിക്ക ആദ്യം കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട് ബസ്സെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര ചർച്ചകൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ശോഭനമാണ്