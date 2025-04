കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റഡ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദർശനമായ എഡ്‌റൂട്ട്സ് എബ്രോഡ് എഡ്യു എക്സ്പോ 2025 ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ മെയ് 08 വരെ കേരളത്തിലെ ആറു നഗരങ്ങളിലും കോയമ്പത്തൂരുമായി നടത്തപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് യുകെ Student-Educator മീറ്റും British Council–ന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി കൊച്ചിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.



ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെയും എഐ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും സ്വാധീനം എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രകടമായിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ രംഗങ്ങളും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. വെറുമൊരു ട്രെൻഡിനപ്പുറം ഇന്ന് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്ന പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. പഠന മേഖലകളിലും കോഴ്സുകളിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും വൈവിധ്യവും മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ചു പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപന രീതിശാസ്ത്രത്തിലും പ്രകടമാണ്. എന്നാൽ ഇതുമായി യാതൊരു വിധത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന അനവധി കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകം എടുത്താൽ കേരളത്തിലെ പല കോളേജുകളിലും വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം. പല ബാച്ചുകളും നിർത്തുകയോ മറ്റു കോളേജുകളിലേക്കു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണമോ ഓരോ വർഷവും കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇത് 13 ലക്ഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. വിദേശത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്ന അധ്യാപന ശൈലിയും മികച്ച അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും അവരെ ആകർഷിക്കുന്നതിലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.

ADVERTISEMENT

എന്തുകൊണ്ട് വിദേശ പഠനം?

മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരവും ജോലിയും അമിതമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത ക്യാംപസ്-പഠനാന്തരീക്ഷവും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പലരും ഇന്ന് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പാതയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. എന്നാൽ ചിലരാവട്ടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ ജോലിയോ ബിസിനസോ ചെയ്യുന്നു. ചിലർ ഗവേഷണ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ ജീവിതപങ്കാളിക്കൊപ്പം പോയി സെറ്റിലാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഫഷനുകളുമായും, അധ്യാപകരുമായും, ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർഥികളുമായി നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും കൈവരുന്നു. ഇതുവഴി ആഗോള തലത്തിൽ ജോലി സാധ്യതയും വർധിക്കുന്നു. പണ്ടത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‍തമായി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ്പയുടെയും സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെയും ലഭ്യത ഇന്നു വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം അനായാസമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പഠന ശേഷം രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു വർഷം വരെ സ്റ്റേബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ജോലി കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നീട് ഇത് പിആർ എന്ന വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും വഴിതുറക്കുന്നു. ജോലി സ്വപ്നം കണ്ടു പോവുന്നർ കൂടാതെ അക്കാദമിക മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 100 ശതമാനം വരെ സ്‌കോളർഷിപ്പോടെ പോവുന്നരും ഇതിൽ പെടുന്നു.

സ്‌കോളർഷിപ്പുകളും മറ്റു സംശയങ്ങളും

വിവിധ സർവകലാശാലകളും വിദേശ ഗവൺമെന്റുകളും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ, ക്യാംപസ് ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള പബ്ലിക് ഏജൻസികളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ലഘൂകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പലവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇന്നു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവ നൈപുണ്യ വികസനവും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റവും ആഗോള പൗരത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ അനുഭവം പ്രതിനിദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് മോഹത്തിന് പിന്നിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ പല വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നത് പലർക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഏതു രാജ്യത്ത് പഠിക്കണം, ഏതു യൂണിവേഴ്സി തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഭാവിയിൽ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്‌സുകൾ? പിആർ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ? സ്‌കോളർഷിപ്പിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി, ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടാൻനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ - ഇങ്ങനെ ഒരുപാടു സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഇന്ന് പലരുടെയും മനസ്സിൽ കാണും. അതുപോലെ ട്യൂഷൻ ഫീസും ജീവിതച്ചെലവും എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും എന്നു വിദേശത്തു പഠിക്കാൻ പോവുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വിദേശ പഠനം സുഗമമാകുന്ന കൺസൾട്ടൻസികളുടെ സേവനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.

ADVERTISEMENT

വ്യക്തിഗത കരിയർ ഗൈഡൻസ്

ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും അക്കാദമിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു വേണ്ട കരിയർ ഗൈഡൻസും ആധികാരികമായ സംശയനിവാരണവും കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് എഡ്‌റൂട്സ് ഇൻടെർനാഷ്ണൽ ദക്ഷിണേഡ്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ എബ്രോഡ് എഡ്യു എക്സ്പോസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എട്ടാം എഡിഷനാണ് 2025-ലേത്. 10-ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 100-ൽ അധികം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിനിധികളെ നേരിട്ട് കാണാനും, അഡ്മിഷൻ, വീസ, സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുവാനും ഇതൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്.

IELTS ഇല്ലാതെയും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്ന സർവകലാശാലകൾ ഇന്ന് വിദേശത്തുണ്ട് എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? ഇവിടെ പകരം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് മാർക്കായിരിക്കും പരിഗണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ IELTS നു പുറമേയുള്ള മറ്റു ഭാഷ ടെസ്റ്റുകൾ, അഡ്മിഷന് ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റ് സ്കോർ, അക്കാദമിക്ക് ഗ്യാപ് - ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം എഡ്‌റൂട്സ് എബ്രോഡ് എഡ്യു എക്സ്പോയിൽ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. സന്ദർശകർ അക്കാദമിക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടി കൊണ്ട് വരുകയാണെങ്കിൽ അവ പ്രൊഫെഷനലായി ആസെസ് ചെയ്തു യോജിച്ച കോഴ്സുകളും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ഈസിയായി കണ്ടെത്താം, ഓരോ കോഴ്സിനും വേണ്ട അഡ്മിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 18,000-ൽ അധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷന് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്‌റൂട്സ് ഇൻറ്റർനാഷനലിനു ഇന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 450-ഓളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളുമായി പാർട്ണർഷിപ്പുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യുൾ പ്രകാരമായിരിക്കും എക്സ്പോ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഫ്രീയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പങ്കെടുക്കാനായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പറും ഒപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

📍 Shifa Convention Centre, Perinthalmanna

🗓 23 April 2025

⏰ 10:00 AM – 5:00 PM

📞 04933 272 333



📍 The Gateway Hotel, Calicut

🗓 24 April 2025

⏰ 10:00 AM – 5:00 PM

📞 0495 2334 333



📍 Blue Nile, Kannur

🗓 26 April 2025

⏰ 10:00 AM – 5:00 PM

📞 0497 2702 333



📍 Hilton Inn, Trivandrum

🗓 28 April 2025

⏰ 10:00 AM – 5:00 PM

📞 0471 271 0333

ADVERTISEMENT

📍 Windsor Castle, Kottayam

🗓 30 April 2025

⏰ 10:00 AM – 5:00 PM

📞 0481 2433 333



📍 Marriott Hotel, Kochi (Exclusive UK Student-Educator Meet)

🗓️ May 03 2025

⏰ 10:30 AM - 02:30 PM

📞 0484 2941 333

📍 Jenneys Residency, Coimbatore

🗓 08 May 2025

⏰ 10:00 AM – 5:00 PM

📞 0422 2773 333

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കൂ: www.edroots.com