പ്ലസ്ടുവിന് ശേഷം ഒട്ടും വൈകാതെ മികച്ച വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലി സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും സ്വപ്നമാണ്. വളരെ ചെറിയ കാലയളവിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന, നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന കോഴ്സുകളാണ് smeclabs നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന മേഖലകളായ

1. ലോജിസ്റ്റിക്സ്

2. ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്

3. ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി

4. BMS

5. ഇൻസ്‌ട്രമെൻ്റേഷൻ

6. Graphic Designing

7. Digital Marketing

8. Networking

എന്നിവയിൽ 6,9,12,മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്‌സുകളാണ് SMEClabs നൽകുന്നത്. ഈ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജോലി നേടാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ പഠന കാലയളവിൽ തന്നെ Internship നൽകുന്നു.

Logistics & Supply Chain Management

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഒട്ടനവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജർ, Warehouse & ഇൻവെന്ററി , പ്രൊക്യൂർമെൻറ് , സപ്ലൈ ചെയിൻ, ഈ മേഖലയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് smeclabs നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നത്.

ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിൽ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ എന്നപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉള്ള നൂതന വിഷയങ്ങളായ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, വെർച്ചൽ റിയാലിറ്റി, AI , ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്. ഈ വിഷയത്തിൽ 20 വർഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ അതേ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാം.

Oil and gas കോഴ്‌സുകൾ

ഗ്ലോബൽ ഇൻഡസ്ടറിയായ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗാസിൽ മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. SMEC ലാബ്‌സിന്റെ 9 മാസ കോഴ്സായ Master in Oil & Gas Instrumentation Technician, 6 മാസ കോഴ്സായ Professional Diploma in Oil & Gas Technician എന്നിവ പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മേഖലയിൽ വൈവിധ്യമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. കരിയർ വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളോടൊപ്പം ഉയർന്ന വരുമാനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ കോഴ്‌സുകളെ കൂടുതൽ ആകര്ഷകമാക്കുന്നു.

ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി Professional Diploma in Industrial Fire & Safety

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന smeclabs Centre for Technology and Management എന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് NSDC ഉൾപടെ നിരവധി ഇൻ്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്സ് അഫിലിയേഷനുകളാണുള്ളത്. വിവിധ മേഖലകളിലായി അൻപത്തിനാലോളം കോഴ്സുകളും പ്രഗൽഭരായ അധ്യാപകരും നൂതന ലാബ് സൗകര്യങ്ങളും smeclabs നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല ജോലി എന്നതിന് പുറമേ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കരിയർ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും.

BMS

പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഫസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓട്ടോമേഷൻ, എനർജി മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിൽ.

ഇൻസ്‌ട്രമെൻ്റേഷൻ ടെക്‌നീഷ്യൻ

ഓട്ടോമോട്ടീവ്, കെമിക്കൽ, ഹെൽത്ത് കെയർ, ഫുഡ് പ്രോസസിങ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, വൈദ്യുതി, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് ഇൻസ്‌ട്രമെൻ്റേഷൻ ടെക്‌നീഷ്യൻ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ മുന്നിലുള്ളത്. SMEC ലാബ്‌സിന്റെ Professional Diploma in Instrumentation Technician പോലുള്ള 6 മാസ കോഴ്സുകൾ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും, പ്രായോഗിക പരിശീലനവും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതിനു പുറമേ മേഖലയിലെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കനുസരിച്ചു നിരന്തരം പുതുക്കുന്ന സിലബസ് കരിയർ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കുന്നു.

Graphic Designing and Video editing

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് & വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്സിലൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയി ഒരു കരിയർ ആണ് smeclabs വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ജോലി സാധ്യതകൾ നൽകുന്ന ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വഴി സിനിമ, ടെലിവിഷൻ, പരസ്യo, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം കമ്പനികളിലും ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് & വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ തന്നെ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്.

Digital Marketing

അനുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക വിപണിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികളുടെ പുതുമയാണ് ഓരോ കമ്പനികളെയും ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിനായി ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പിന്തുടരുന്നത്, ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം എന്നതാണ്. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഏതൊരാൾക്കും അതിവേഗം ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. മികച്ച ട്രെയിനിങ് വഴി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ സ്വപ്നതുല്യമായ ജോലിയിൽ എത്താൻ സ്മെക്ലബ്സ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

Networking & Cloud Computing

കംപ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്ക് സംവിധാനം, പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, ഡാറ്റാ സുരക്ഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ധാരണയും, ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗിന്റെ പ്രായോഗിക പരിചയവും നൽകുന്ന കോഴ്സാണ് ഇത്. AWS, Azure, Google Cloud പോലുള്ള പ്രശസ്ത ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് Hands on പരിശീലനം നൽകപ്പെടുന്നു. കോഡിങ് അല്ലാതെ ഐടി രംഗത്ത് കരിയർ തിരയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് മികച്ച ജോലി ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.

Website: www.smeclabs.com

Mobile No: +919958873874