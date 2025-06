തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലും മികച്ച ശമ്പളവും ആഗോളവസരങ്ങളും ഒരുക്കി, തൊഴിൽ അന്വേഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കരിയർ ചോയിസ് ആയി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ഐടി മേഖല തന്നെയാണ്. #FullStackDevelopment, #DataScience, #AI/ML #GenerativeAI, #CloudEngineering എന്നിവയാണ് ഐടി മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ. ഇവയിൽ നൈപുണ്യമുള്ളവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഹയർ രീതിയിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റുകയാണ് ഇന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ ഐടി കമ്പനികൾ.

കാത്തിരിക്കുന്നത് 800 ലധികം ജോലികൾ

കേരളത്തിലെ IT കമ്പനികൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവ്വേ പ്രകാരം നിലവിൽ 800ലധികം ഒഴിവുകളാണ് തുടക്കക്കാരുടെ തസ്തികകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഐടി ജോലികൾക്കായി യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ടെക്നോപാർക്കിലെ ഏക അക്രഡിറ്റഡ് പരിശീലന സ്ഥാപനമായ ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമി.

https://technopark.in/company-details/5632?company=Faith%20InfoTech%20India%20(P)%20Ltd

Full Stack and Data Science Opportunities

Off Campus Placement

ടെക്നോപാർക്ക് ക്യാംപസിൽ നടത്തുന്ന നാലുമാസത്തെ മുഴുനീള പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലികൾക്ക് സജ്ജരാക്കുന്നതാണ് അക്കാദമിയുടെ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഹയർ പ്രോഗ്രാം. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഹയർ പ്രോഗ്രാം വഴി 420ത്തിൽ പരം ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഐടി ജോലി നേടാൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Train and Hire

ആവശ്യം ടെക്കിലെ ‘സകലകലാവല്ലഭന്മാരെ’

മാറുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കൊപ്പം ഐ ടി ജോലികളിലും അനുദിനം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിലധികം നൈപുണ്യങ്ങളുള്ള മൾട്ടിസ്‌കിൽഡ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കാണു ഇന്ന് അധികം ആവശ്യകത. ഇത്തരം ട്രെന്റുകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പക്കാരെ ഐടി ജോലിക്കായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമി

Non IT Graduate Training

അടിമുടി അറിയുന്ന Full Stack Developer

ജോലി ലഭിക്കാൻ മുന്‍പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നെകിൽ ഇന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്‍ഡും ബാക്ക് എന്‍ഡും ഡേറ്റാബേസും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ അറിയുന്ന ഫുള്‍ സ്റ്റാക് ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കാണ് സാധ്യത. ഇതിന് Back endil Java /DotNet/ Python/ Node നോട് ചേർന്ന് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ Angular or React എന്നിവയെ പറ്റിയും ഡേറ്റ ബേസിൽ SQL/No SQL എന്നിവയെ പറ്റിയും facebook, linkedIn ,മുതലായ സൈറ്റിൽ സുപരിചിതമായ single page application (SPA) വൈഭവവും പരിഞാനവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ക്‌ളൗഡിൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പറിന് വേണം. സമഗ്രമായ ഈ വിജ്ഞാനം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് ഇന്‍ഫോടെക് അക്കാദമിയുടെ Professional FullStack Developer Programme

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്:

https://faithinfotechacademy.com/freshers

https://faithinfotechacademy.com/dotnet

https://faithinfotechacademy.com/pythonmern

https://faithinfotechacademy.com/java

Full Stack Overview

Full Stack Campwise Roadmap



അതിവേഗം വളരുന്ന Data Science & AI

അടിസ്ഥാന പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് Data Science & AI പഠിച്ചും ഐടി ജോലി ഉറപ്പാക്കാം. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ അഭാവം മൂലം ഉയര്‍ന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മേഖലയായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സും ഡേറ്റ സയന്‍സും മാറി. നിര്‍മ്മാണം, ഇ-കൊമേഴ്സ്, ബാങ്കിങ്, സാമ്പത്തികരംഗം, ഗതാഗതം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വ്യവസായങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ പ്രസക്തിയും പ്രയോഗവും ഏറിവരികയാണ്. AI ൽ പുതിയ ട്രെൻഡ് ആയി മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന Generative AI and Agentic AI. ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



Data Science മേഖലയിൽ 2030 നകം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 11 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജോലികൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യൻ അനലിറ്റിക്സ് വ്യവസായം ഈ വർഷം 100 ബില്യൺ പിന്നിടുന്നതോടെ Data Science എൻജിനീയർമാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറും. എ ഐ എൻജിനീയർമാരുടെ എണ്ണം 12 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. 37.8 ശതമാനത്തിന്റെ വാർഷിക വളർച്ചയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. Data Science എൻജിനീയർമാർക്ക് ശരാശരി 1.10 ലക്ഷം മുതൽ 1.45 ലക്ഷം ഡോളർ വരെയും AI എൻജിനീയർമാർക്ക് ശരാശരി 99,000 മുതൽ 1.59 ലക്ഷം ഡോളർ വരെയും പ്രതിവർഷ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: https://faithinfotechacademy.com/pythonds



Why should you choose Data Science

കൃത്യതയോടെ ചെയ്യേണ്ട Cloud Management

പരമ്പരാഗതമായി നാം പരിചയിച്ചു വന്ന സിസ്റ്റം അഡ്മിന്‍ എന്ന പദവി ഐടി കമ്പനികളുടെ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അതേ കൃത്യതയോടെ ക്ലൗഡില്‍ വിന്യസിക്കുന്ന ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധര്‍ കൈയടക്കി. ശരാശരി 85,000 മുതൽ 2.1 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളർ വരെ പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്നവരാണ് Cloud Management പ്രഫഷണലുകൾ.

Cloud Devops Video 1

Cloud Devops Video 2

കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് Development Operations (DevOps)

സോഫ്ട് വെയര്‍ വികസനത്തെയും ഐടി ഓപ്പറേഷനുകളെയും സംയോജിപ്പിച്ച് സോഫ്ട് വെയര്‍ ഡെലിവറി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രായോഗിക സമീപനമാണ് Development Operations. നിരന്തര മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രോജക്ടിനെ DevOps സംയോജിപ്പിക്കുകയും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വർഷവും 20% വളർച്ച Cloud, DevOps ജോലികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ശരാശരി 80,000 മുതൽ 2 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളർ വരെ DevOps മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.



Cloud Devops Video 3

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: https://faithinfotechacademy.com/pythondevops

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: https://faithinfotechacademy.com/enquire with FAITH INFOTECH Academy Technopark - Python Full Stack + DevOps and Cloud Engineering

ഐടി ജോലികളുടെ ആഗോള പോർട്ടബിലിറ്റി

ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് ഐ ടി ജോലികളുടെ വേറൊരു മെച്ചം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നൈപുണ്യ ശേഷികളും തൊഴിൽ പരിചയവും ആർജ്ജിച്ച്, ജോബ് ഓഫറുകളുമായി തന്നെ കുടിയേറ്റം നടത്താം. പഠനത്തിനായി പോകുന്നവർക്കും പാർട്ട്‌ ടൈം ജോലി സാധ്യതകൾ ഒരുക്കാൻ ഐ ടി നൈപുണ്യ ശേഷികൾക്ക് സാധിക്കും. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വ്യാപകമായതോടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ ഏത് കമ്പനിയിലെയും ജോലി ചെയ്യാമെന്നുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷവുമുണ്ട്.

Nissan Digital ILP video

വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തം

ജപ്പാനിലുള്ള പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഇന്‍ഫോടെക് അക്കാദമി നൽകി വരുന്ന പരിശീലനം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജപ്പാനിൽ ജോലി ആരംഭിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കി. ഇതോടൊപ്പം ജപ്പാനിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന 25 ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമി ഐ ടി മേഖലയിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നല്കുന്നു.

Japanese Internship

Mindspace ai Internship



4200ലധികം പ്ലേസ്മെന്റുകള്‍

200ലധികം ബാച്ചുകളിലായി 4200ലധികം പ്ലേസ്മെന്റുകള്‍ ഇതിനകം ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. യുഎസ്ടി ഗ്ലോബല്‍, വിപ്രോ, ടിസിഎസ്, ഇന്‍ഫോസിസ്, ആക്സന്‍ച്വര്‍, എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ 150ലധികം ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ജോലി ഉറപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. സാങ്കേതിക പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഐടി മേഖലയിലേക്ക് വരാനും, വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ കരിയര്‍ ബ്രേക്ക് വന്ന വനിതകള്‍ അടക്കമുള്ളവർക്ക് തിരികെ ജോലിക്ക് കയറാനും, തൊഴില്‍ മേഖല മാറാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാനും ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമി കോഴ്സുകൾ സഹായകമാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്:https://faithinfotechacademy.com/placements



Student Testimonials

ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമിയുടെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി മനസിലാക്കാനും സംശയ നിവാരണത്തിനും അക്കാദമി നടത്തുന്ന വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാം: https://faithinfotechacademy.com/webinar?topic=faith%20infotech%20%20courses%20overview%20webinarൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും:

https://faithinfotechacademy.com

training@faithinfotech.in

ഫോൺ: 9447154185, +91-471-4077077

ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാന്‍: https://faithinfotechacademy.com/freshers

Facebook: https://www.facebook.com/Faithinfotechacademytechnopark/

Instagram: https://www.instagram.com/faith_infotech/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/faithinfotechacademy/

Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCWGhgTaclvR_FD8VgwK88ZA



മിന്നുന്ന ഭാവിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം ഫെയ്ത്ത് ഇൻഫോടെക് അക്കാദമിയില്‍ Full stack development ( Java/ .NET with Angular, MERN/ MEAN, Data Science, AI / ML, Cloud and DevOps പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു പ്രവേശനത്തിനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ അയക്കാം. കുറഞ്ഞത് 60% മാര്‍ക്കോടെ ME/M.Tech / BE/B.Tech (Any Stream), MCA/BCA, MSc/BSc (CS/IT/ Maths/Physics) എന്നിവ പാസായവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അടുത്തിടെ ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്കും അവസാന വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും മുന്‍ഗണന.

Macfast Internship Video

Join Now