ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ; ഗിന്നസ് നേട്ടവുമായി 4 വയസ്സുകാരൻ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന ഗിന്നസ് നേട്ടത്തിന് ഉടമയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാല് വയസ്സുകാരൻ. ദ എലിഫന്റ് സയീദും കരടിയും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള സയീദ് റഷീദ് അൽ മെഹെരി എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കനാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എട്ടാം വയസ്സിൽ ദ്വിഭാഷാ പുസ്തക പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡ് സഹോദരിയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്റെ നേട്ടത്തിന് പിന്നില പ്രചോദനം..



“ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവളോടൊപ്പം എപ്പോഴും കളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു! ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയും എഴുതുകയും വരയ്ക്കുകയും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പുസ്തകം കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകം (അവളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്) എഴുതിയത്,” സയീദ് പറഞ്ഞു..

ദയ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയം.‘‘ഇത് സയീദ് എന്ന ആനയെയും ഒരു ധ്രുവക്കരടിയെയും കുറിച്ചാണ്. ആനയ്ക്ക് ഒരു പിക്നിക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ഒരു ധ്രുവക്കരടിയെ കണ്ടു. കരടി തന്നെ തിന്നാൻ പോകുകയാണെന്ന് അവൻ കരുതി, പക്ഷേ, ഒടുവിൽ, ആന അനുകമ്പ കാണിച്ചു, ‘നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പിക്നിക് നടത്താം’ എന്ന് പറഞ്ഞു! പിന്നീട് അവർ സുഹൃത്തുക്കളാകുകയും പരസ്പരം ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു,’’ കുട്ടി എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു.

അടുത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് സയീദേ., “അതെ! എനിക്ക് കഥകൾ വായിക്കാനും എഴുതാനും പറയാനും ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എഴുതുകയാണ്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം പുസ്‌തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതും ആളുകളെ അവ വായിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.’’ എന്നാണ് ഈ മിടുക്കൻ പറയുന്നത്. അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള റെയിൻബോ ചിമ്മിനി എജ്യുക്കേഷണൽ എയ്ഡ്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സയീദിന്റെ പുസ്തകം ഇതിനകം 1000 കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു.

