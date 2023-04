‘‘ഡോണ്ട് ക്രൈ ചേച്ചിമാരെ, പാവം ഈശോ’’; ഒരു മിനിട്ടുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ കുരിശിന്റെ വഴി!

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവവാരം ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശു മരണവും ഉദ്ധാനവുമൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അല്പം ദീർഘമായ ചടങ്ങുകളിലൂടെ പലർക്കും സുപരിചിതവുമാണ്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണും ഉദ്ധാനവുമൊക്കെ ഒറ്റ മിനിട്ടിൽ ഒരു കുരുന്ന് പറയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ലളിതമായി കുരിശിന്റെ വഴി വിവരിക്കുന്നത് ഇനി സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. ഫാ. അനീഷ് കരിമാളൂർ ആണ് ഈ കുരുന്നിന്റെ മനോഹരമായ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ പേരോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ലഭ്യമല്ല.

കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരണം തന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായാണ് കുരുന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴിയാ ഈ വിഡിയോയ്ക്ക് അതിമനോഹമായെ ആവിഷ്ക്കാരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ. നിരവധിപ്പേരാണ് ഈ രണ്ട് വിഡിയോകൾക്കും ഇഷ്ടമറിയിച്ച് എത്തുന്നത്.

