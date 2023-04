‘ഹോപ്പ്’; കുഞ്ഞിന്റെ പേരിന് പിന്നിലെ ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ബേസിൽ ജോസഫ്

ഹോപ്പ്, പ്രതീക്ഷ...ആവോളം സൗന്ദര്യമുള്ള ആ വാക്കാണ് നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസിൽ ജോസഫ് മകൾക്ക് പേരായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജനിച്ചു വീഴുന്ന നിമിഷം മുതൽ പിന്നീടുള്ള കാലം മുഴുവൻ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നവും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയുമെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാകണം ബേസിൽ ജോസഫും ഭാര്യയും തങ്ങളുടെ മകൾക്കു ഹോപ്പ് എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Content Summay : Basil Joseph says about the name of-his daughter