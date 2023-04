‘വിനീത്, നിത്യ ഒ.കെ. ആണ്, വിശ്രമിക്കുകയാണ്’; മകന്റെ ആദ്യ മെസേജ് പങ്കുവച്ച് വിനീത്

മകൻ വിഹാൻ തനിക്കയച്ച ആദ്യ ടെക്സ്റ്റ് മെസേജിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് പങ്കുവച്ച് നടനും സംവിധായകനും ഗായകനുമായ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ. വിനീത്–ദിവ്യ ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത മകനാണ് വിഹാൻ വിനീത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഫോണിൽ സന്ദേശമയച്ചപ്പോൾ മകനാണ് മറുപടി അയച്ചത്.

കണ്ണൂരിൽ വിമാനമിറങ്ങിയപ്പോൾ ദിവ്യയ്ക്ക് വിനീത് അയച്ച മെസേജിന്, ‘വിനീത്, നിത്യ ഒ.കെ. ആണ്. വിശ്രമിക്കുകയാണ്’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി ലഭിച്ചത്. തന്റെ മെസേജിന് വളരെപ്പെട്ടെന്നാണ് മറുപടി വന്നതെന്നും. പിന്നെയാണ് ഈ മെസേജ് വിഹാൻ ആണ് അയച്ചതെന്ന് മനസിലായതെന്നും വിനീത് പറയുന്നു. ആറു വയസുകാരൻ വിഹാന്റെ മറുപടി ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ദിവ്യയെ വീട്ടിൽ നിത്യ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തന്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും കുടുബത്തിലെ വിശേഷങ്ങളുമൊെക്ക താരം ആരാധകർക്കായി പങ്കു വയ്ക്കാറുണ്ട്. കുടുബവുമൊത്തുള്ള ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ വിനീത് തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദിവ്യ–വിനീത് ദമ്പതികൾക്ക് വിഹാൻ, ഷനയ എന്നീ രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത്.

