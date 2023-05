എട്ടാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഷാര്‍ലറ്റ് രാജകുമാരിയുടെ അതിമനോഹരമായി ചിത്രം പുറത്തു വിട്ട് രാജകുടുംബം. എല്ലാ വര്‍ഷത്തേയും പോലെ അമ്മ കെയ്റ്റാണ് ഇത്തവണയും രാജകുമാരിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ കുഞ്ഞു രാജകുമാരിയുടെ ആരാധകര്‍ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തു. ഷാര്‍ലറ്റ് രാജകുമാരിക്ക് അമ്മ കെയ്റ്റിനെക്കാള്‍ അച്ഛന്‍ വില്യം രാജകുമാരനുമായാണ് സാമ്യം കൂടുതലെന്നാണ് ചിത്രത്തിനു താഴെ ആരാധകര്‍ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞു രാജകുമാരിക്ക് അച്ഛന്റെ അതേ ഛായയാണെന്നും ഇരുവരുടേയും കണ്ണും മൂക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെയാണെന്നും ആളുകള്‍ കമന്റ് ചെയ്തു.

എല്ലാറ്റിനുമുപരി ആളുകളെ മയക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ പുഞ്ചിരി അച്ഛനും മകള്‍ക്കും ഒരുപോലെയാണെന്നും സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ അതിവേഗം വൈറലായ ചിത്ത്രതിനു താഴെ ആളുകള്‍ കുറിച്ചു. മനോഹരമായ വെള്ള ഫ്രോക്കില്‍ അതിമനോഹരിയായ രാജകുമാരിയുടെ ചിത്രമാണ് അമ്മ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പല്ലു കാണിച്ചു ചിരിക്കുന്ന എട്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ മുന്‍ഭാഗത്തെ രണ്ട് പല്ലിന്റെ വിടവുകള്‍ ആ ചിരിയെ കൂടുതല്‍ നിഷ്‌കളങ്കവും ഭംഗിയുള്ളതുമാക്കുന്നുണ്ട്.

എല്ലാ വര്‍ഷവും പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഷാര്‍ലറ്റിന്റേയും സഹോദരങ്ങളുടേയും ചിത്രങ്ങള്‍ രാജകുടുംബം പുറത്തു വിടാറുണ്ട്. കൂടുതലായും വെയില്‍സ് രാജകുമാരിയായ അമ്മ കെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് മക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കാറുള്ളത്. വില്യമിന്റേയും കെയ്റ്റിന്റേയും മൂന്നു മക്കളില്‍ ഏക പെണ്‍തരിയാണ് ഷാര്‍ലറ്റ്. മെയ് രണ്ടിനാണ് ഷാര്‍ലറ്റിന്റെ ജന്മദിനം. കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴാം ജന്മദിനത്തില്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രവും വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ വൈറലായിരുന്നു. അതിനു മുന്‍പ് ആറാം ജന്മദിനത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് മൂത്ത സഹോദരന്‍ ജോര്‍ജ്ജിനും ഇളയ സഹോദരന്‍ ലൂയിസിനുമൊപ്പം നിന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി കരഘോഷം മുഴക്കുന്ന ഷാര്‍ലറ്റിന്റെ ചിത്രം അതീവ ഹൃദ്യമായിരുന്നു.

വിശേഷദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയിയല്‍ പങ്കുവെക്കാറുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ പരിധികളും കല്‍പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മകള്‍ക്ക് വേണ്ടി അമ്മ കെയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോയല്‍ ഓപെറ ഹൗസില്‍ സില്‍ഡ്രല്ല ബാലെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമൊപ്പമാണ് ഷാര്‍ലറ്റ് രാജകുമാരി റോയല്‍ ഓപെറ ഹൗസിലെത്തിയത്. കാണികളുടെ കൂടെ അവരിലൊരാളായി കെയ്റ്റിനേയും ഷാര്‍ലറ്റ് രാജകുമാരിയേയും കണ്ട ആരാധകരിലൊരാള്‍ അത്ഭുതപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇരുവരുടേയും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും വളരെ വേഗം വൈറലായിരുന്നു. ഷോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഷാര്‍ലറ്റിനേയും കുട്ടി കൂട്ടുകാരേയും സ്‌റ്റേജിലേക്ക് ആനയിച്ചതും കൗതുകവും മനോഹരവുമായിരുന്നു. സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന ഷാര്‍ലറ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങളും അതില്‍ രാജകുമാരി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ വേഗമാണ് വൈറലാവുകയും ചര്‍ച്ചയാവുകയുമൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. 'പ്രിന്‍സസ് ഷാര്‍ലറ്റ് ഇഫക്റ്റ്'് എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ ഷാര്‍ലറ്റ് രാജകുമാരിയെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുണ്ട്. നിലവില്‍ കുട്ടിയായതിനാല്‍ ഷാര്‍ലറ്റിന് ഔദ്യോഗിക വേഷങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാല്‍ മകളെ രാജകീയ പ്രൗഢിക്കൊത്ത് അതിമോനഹരിയാക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ് കെയ്റ്റ് പലപ്പോഴും പങ്കു വെക്കാറുള്ളത്.

Content Summary: New photo of Princess Charlotte released for her eighth birthday