'മാന്ത്രികത നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്'' ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുറിപ്പും അതിനൊപ്പം ഒരു വിഡിയോയും തന്റെ മകളുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ഒരമ്മ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറകിലെ കഥയറിഞ്ഞപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലോകം ആ അമ്മയ്ക്ക് കയ്യടിക്കുകയാണ്. പിറന്നാളാഘോഷത്തിനു ക്ഷണിച്ച കൂട്ടുകാരാരും വരാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന മകൾക്കു കളിക്കാനും കൈനിറയെ സമ്മാന പൊതികൾ കൈപ്പറ്റാനും അവസരം സമ്മാനിച്ച ആ അമ്മയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ താരമായത്.

മകൾ ഏറെ ദിവസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് തന്റെ അഞ്ചാം പിറന്നാൾ ദിനം. കൂട്ടുകാരെയല്ലാം ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്കായി വിരുന്നൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ആരും തന്നെയും വന്നില്ല. കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകൾ നിറയാനും ആ മുഖം വാടാനും അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല. ഇത് കണ്ടു നിന്ന അമ്മ ലെക്സ് ഫിറ്റ്‌സ്ജറാൾഡിനും വിഷമമായി. എന്നാൽ തളർന്നിരിക്കാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയം അവർ നടപ്പിലാക്കി. ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടു. എല്ലാവരെയും പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ്. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും വരാം. കുട്ടികളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. അതുമാത്രമായിരുന്നു നിബന്ധന. എന്തായാലും ആ അമ്മയുടെ പോസ്റ്റിനു ഫലമുണ്ടായി. ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ, കൂടെ കുട്ടികളും ആ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾക്കെത്തി. ആളുകൾ കൂടിയതോടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്താനായി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുകൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ആ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനു കിട്ടിയ സ്വീകാര്യത. എന്തായാലും മകളുടെ പിറന്നാൾ ഇത്രയും മനോഹരമായും സന്തോഷത്തോടെയും ഇതുവരെയും ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആ അമ്മ പറയുന്നത്.

ആ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനു ലഭിച്ച പ്രതികരണം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ മകൾക്കൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടാനായി എത്തിയത്. റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്തിടത്തു നിന്നും മുഴുവൻ സീറ്റുകളും ആവശ്യമായി വന്നുവെന്നു പിന്നീട് അമ്മ ലെക്സ് ഫിറ്റ്‌സ്ജറാൾഡ് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിപ്പും ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പങ്കിട്ടു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. മകളെ തനിച്ചാക്കാതെ, അവളുടെ ജന്മദിനം അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ എത്തിയവർക്കെല്ലാം ആ മാതാവ് നന്ദിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ''ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നിങ്ങൾ എന്റെ മകളുടെ മാത്രമല്ല, എന്റെയും ഹൃദയം നിറച്ചു. ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നയിടത്തു നിന്നും എന്നെ ഉയർത്താനും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. നന്ദി''. ധാരാളം ആളുകളെത്തിയ ആ ഗംഭീര പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനു ശേഷം സന്തോഷത്തോടെ ലെക്സ് ഫിറ്റ്‌സ്ജറാൾഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി.

Content Summary : Mother seeks help of social media to celebrate daughters birthday