അമ്മയോട് പിണങ്ങി കുറുമ്പി, ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുത്ത് ചേട്ടൻ; ആ ചിരിയിൽ മനസുനിറഞ്ഞ് സോഷ്യൽലോകം

എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ ബാല്യം... പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കളിച്ചും വഴക്കുണ്ടാക്കിയും പിണങ്ങിയുമൊക്കെ കഴിയുന്ന കപടത ഇല്ലാത്ത ആ നാളുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലം. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിനും ബാല്യത്തിൽ സൗന്ദര്യമേറെയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ചേട്ടനും അനുജത്തിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവർന്നത്.



കുസൃതി കാണിച്ച്, അമ്മയോട് പിണങ്ങിയ കുറുമ്പിയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ചേട്ടൻ. അമ്മയെങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഊട്ടുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രായത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത ആ ചേട്ടനും കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, തന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവൻ, അമ്മ വിഡിയോ പകർത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായും അതിമനോഹരമായും ഒരു ചിരി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ, പിണക്കമെല്ലാം മറന്ന് കരഞ്ഞു കാണിക്കുകയാണ് ആ കുറുമ്പി പെണ്ണ്.

വിഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാം ആ ചേട്ടനെയും അനുജത്തിയേയും ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാരാളം പേർ ഇരുവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടേ എന്നും ഈ സ്നേഹം എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നുമാശംസിച്ചപ്പോൾ അവൾ വലുതാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരച്ഛന്റെയും ചേട്ടന്റെയും സ്നേഹം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഒരാൾ കമന്റായി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടന്റെ ചിരിയിൽ മനസുനിറഞ്ഞു എന്ന് വിഡിയോയുടെ താഴെ എഴുതിയവരെയും കാണാം.

Content Summary : Viral video of a brother feeding his little sister