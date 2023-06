പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തി; യുവൻദേവിന് തിരികെ കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെട്ട സൈക്കിൾ

നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നു കരുതിയ സൈക്കിള്‍ തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് നാലാംക്ലാസുകാരൻ യുവൻദേവ്. സ്കൂളിൽ നിന്നും പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കാൻ കൂട്ടുകർക്കൊപ്പം എത്തിയപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതാമായാണ് ഈ ബാലന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈക്കിൾ തിരികെ ലഭിച്ചത്. ഈ സന്തോഷവാർത്ത കേരള പൊലീസ് തങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യ പേജിലാണ് പങ്കുവച്ചത്.



കേരള പൊലീസിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്

സ്കൂളിൽ നിന്നും പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ യുവൻദേവിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പത്ത് ദിവസം മുൻപ് നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ സൈക്കിൾ. ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ നല്ലളം എൽപി സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഈ നാലാം ക്ലാസുകാരനു തുണയായത്. കഴിഞ്ഞ 16ന് ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ യുവൻദേവ് സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ മറന്നു. സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴിയിലായിരുന്നു സൈക്കിൾ നിർത്തിയിരുന്നത്. സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ആകും എന്ന് കരുതി രക്ഷിതാക്കൾ അതത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. പിന്നീട് സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നോക്കിയെങ്കിലും സൈക്കിൾ കണ്ടെത്താനായില്ല.

സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുഞ്ഞു സൈക്കിൾ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നൈറ്റ് പട്രോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. സൈക്കിൾ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ യുവൻദേവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല. സഹപാഠികൾക്ക് ഒപ്പം നല്ലളം സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ തന്റെ സൈക്കിൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം യുവൻദേവ് പൊലീസിനോട് സൂചിപ്പിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സൈക്കിൾ യുവൻദേവിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അത് യുവൻദേവിന്റേതാണെന്നു വ്യക്തമായതോടെ അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൈക്കിൾ കൈമാറി.

Content Summary : A post from the Kerala police regarding a young boy's stolen bicycle