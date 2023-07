ദീപ ടീച്ചര്‍ ഒരുക്കിയ സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കാന്‍ കാശിനാഥന്‍ വരില്ല. കോഴിക്കോട് മൊടക്കല്ലൂര്‍ എ യുപി സ്കൂളിലെ ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ കാശിനാഥന്‍ ഒടുവില്‍ അര്‍ബുദത്തിന് കീഴടങ്ങി. കാശിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാന്‍ സ്വന്തം കൈയില്‍ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ക്ലാസ് റൂമൊരുക്കിയ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപികയുടെ കാത്തിരിപ്പും വെറുതെയായി. കാശി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പ്രൊജക്ടറും ലാപ്ടോപും സ്പീക്കറുമൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ച് ദീപ ടീച്ചര്‍ കാത്തിരുന്നു. ചികില്‍സയുടെ അസ്വസ്ഥതകള്‍ വല്ലാതെ അലട്ടുമ്പോഴും സ്കൂളിലെത്താനുള്ള മോഹം അവനും മറച്ചുവച്ചില്ല



പക്ഷെ രണ്ടും വെറുതെയായി. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ് റൂമെന്ന ആഗ്രഹം കാശി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞത്. അധികം ൈവകാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ഫണ്ടിന് കാക്കാതെ സ്വന്തം കൈയില്‍ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ടീച്ചര്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസ് റൂമൊരുക്കി. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവന്‍ ആശുപത്രി കിടക്കയിലെത്തിയിരുന്നു. ക്ലാസ് റൂം കാണാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഒരിക്കല്‍ അവന്‍ സ്കൂളിലെത്തി. കുടുംബത്തിന്റ അവസ്ഥ മനോരമ ന്യൂസിലൂടെ അറിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെപേര്‍ കാശിയെ സഹായിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. കാലം എത്ര കടന്നുപോയാലും ദീപ ടീച്ചറുടെ മനസില്‍ എന്നും കാശിയുണ്ടാകും. ഒരു നൊമ്പരപ്പൂവായി. </p>

