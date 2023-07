ദേവിന്റെ പിറന്നാൾ ഫറോ ഐലൻഡിൽ ആഘോഷിച്ച് സൂര്യയും ജ്യോതികയും - വിഡിയോ

തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത താരദമ്പതികളായ സൂര്യയും ജ്യോതികയും അവധി ആഘോഷത്തിലാണ്. മകൻ ദേവിന്റെ ജന്മദിനവും അവധിയും ഒരുമിച്ചു എത്തിയതോടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഇരട്ടിമധുരത്തിലാണ് താരകുടുംബം. ഡെന്മാർക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കോപ്പൻഹേഗൻ ആണ് അവധിക്കാലം ചെലവിടാനായി സൂര്യയും ജ്യോതികയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മക്കളായ ദേവും ദിയയും ഇരുവർക്കും ഒപ്പമുണ്ട്. ജ്യോതികയാണ് തങ്ങളുടെ യാത്രയും ദേവിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.



മനോഹരമായ ഒരു തടാകത്തിൽ ബോട്ടിൽ ഇരുന്നാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിക്കുമൊപ്പം ദേവ് പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്നത്.സഹോദരന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടുന്ന ദിയയെയും വിഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. 2010 ലാണ് ജ്യോതിക - സൂര്യ ദമ്പതികൾക്ക് ദേവ് ജനിക്കുന്നത്. കോപ്പൻഹേഗനിലെ ഫാറോ ദ്വീപിലാണ്‌ അവധിയാഘോഷിക്കാനായി താരങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡെന്മാർക്കിന്റെ തലസ്ഥാനത്തു നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്ര. അവിടം മുതലാണ് ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോയുടെ വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. സൂര്യയും മക്കളും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അധികമൊന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കാത്തതു കൊണ്ടുതന്നെ വിഡിയോ ആരാധകരുടെ മനസുനിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്തു.

സൂര്യയും ജ്യോതികയും ഒരുമിച്ചുള്ള സെൽഫികളും മക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ആഹ്ളാദകരമായ നിമിഷങ്ങളും ലോങ് ഡ്രൈവുകളും തുടങ്ങി ആ ഫാറോ ദ്വീപിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകളും ധാരാളം സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ വിഡിയോ സൂര്യ ആരാധകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ''ജീവിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ യാത്രകൾ ചെയ്യരുത്...ജീവിതം നമ്മളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യൂ...'' എന്ന ക്യാപ്ഷനാണ് ജ്യോതിക വിഡിയോയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Content Summary : Suriya and Jyothika celebrate son's birthday on a cruise during Faroe Island