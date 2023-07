കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരു പോലെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുത ലോകമാണ് ഡിസ്നി ലാൻഡ്. അവിടെ മകൾ ഇനായക്കും ഭർത്താവ് കുനാൽ ഖേമുവിനുമൊപ്പം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡിലെ താരസുന്ദരി സോഹ അലി ഖാൻ. മകളുടെ ആഹ്‌ളാദം നിറഞ്ഞ മുഖത്ത് നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം ആ മാന്ത്രിക ലോകം എത്രമാത്രം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. സോഹ അലി ഖാൻ തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഡിസ്നി ലാൻഡിലെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പങ്കുവെച്ചത്. യു എസിലാണ് സോഹയും മകൾ ഇനായയും കുനാൽ ഖേമുവും അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാർട്ടൂണിൽ കണ്ടു പരിചയിച്ചതെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുവാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ ആ കുടുംബത്തിന്റെ മുഖത്തുണ്ട്.

മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലും അതിനൊപ്പം തന്നെ കളികളിലും ഏർപ്പെടുന്ന ഇനായയാണ് പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. ''സ്വപ്‌നങ്ങൾ ശരിക്കും യാഥാർഥ്യമാകുന്നു, ഡിസ്നി ലാൻഡ്'' എന്നാണ് സോഹ വിഡിയോയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ. ഡിസ്നി ലാൻഡിലെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ ഇനായ തനിക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ മതിമറന്നു നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതുമൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. സോഹ പങ്കുവെച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം സ്‌പൈഡർമാന്റെ ശൈലിയിൽ ചിത്രത്തിനു പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇനായയെ കാണാം. മിന്നി മൗസിനൊപ്പവും സ്നോ വൈറ്റിനൊപ്പവും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇനായയുടെ ചിത്രങ്ങളും സോഹ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ''നല്ല മുത്തശ്ശി കഥകൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രായമാകുകയില്ല'' എന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾക്കു സോഹ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെയ്ക്കപ്പെട്ട വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളും ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്വേത ബച്ചൻ അടക്കമുള്ളവരാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റുകൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ''അവൾ എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്'' എന്ന് ശ്വേത ഇനായയെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയപ്പോൾ, ''എന്റെ ജീവനേ... നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, മിസ് ചെയ്യുന്നു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം'' എന്നുമാണ് സാബ പട്ടൗഡി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാധകരും ചിത്രങ്ങൾക്കും വിഡിയോയ്ക്കും താഴെ കമെന്റുകളുമായി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു മാതാപിതാക്കളെ ലഭിച്ചതിൽ അവളേറെ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നും സാധാരണക്കാരെപോലെയുള്ള ഇവരുടെ ജീവിതം മനോഹരമാണെന്നുമൊക്കെയാണ് ആരാധകരുടെ കുറിപ്പുകൾ.

