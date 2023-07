‘എന്നാലും എന്നോടിത് വേണ്ടായിരുന്നു’; ചേട്ടന് കുഞ്ഞനിയന്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന പരാതി

തന്റെ ലഘുഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ച സഹോദരന് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന കുറിപ്പാണ് വൈറലാകുന്നത്. തനിക്കു കരുതി വച്ചിരുന്ന ഫ്രൂഡ് സ്നാക്സ് സഹോദരന് എടുത്ത് ശാപ്പിട്ടത് കണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നാണ് അനിയൽ ഈ കുറിപ്പെഴുതിയത് ‘എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിതിന് കഴിഞ്ഞു’ എന്നാണ് ചേട്ടനോട് കുഞ്ഞനുജന്റെ ചോദ്യം. കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായ ബെൻ10ന്റെ കാർഡിലാണ് ഈ ചോദ്യം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേപ്പറിൽ അനിയന്റെ നാല് തുള്ളി കണ്ണീരും കാണാം.



“ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞ് സഹോദരന്റെ സ്നാക്ക്സ് കഴിച്ച്ട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ടത്’ എന്ന കുറിപ്പോടെ ചേട്ടൻ തന്നയാണ് കുഞ്ഞനിയന്റെ പരാതി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്. പോസ്റ്റ് 26.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് രസകരമായ നിരവധി കമന്റുകളും . കുറിപ്പ് കണ്ട് പലർക്കും ചിരി അടക്കാനായില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുനീർ കലർന്ന പരാതി എത്ര ഹൃദയഭേദകവും തമാശയുമാണെന്ന് പലരും എഴുതി. കുഞ്ഞനിയന് വേഗം പുതിയ സ്നാക്സ് പാക്കറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കണമെന്നും അവനോട് ചേട്ടൻ ക്ഷമ പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ എന്നുമൊക്കയാണ് പലരും കമന്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

