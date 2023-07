50 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് 10 വയസ്സുകാരി; യാത്ര ഒരു ദിവസം പോലും സ്കൂൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ!

പത്ത് വയസ്സിനുള്ളിൽ അൻപത് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി, അതും സ്കൂളിലെ ഒരു ദിവസത്തെ പോലും ക്ലാസുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ. ലണ്ടനിലെ ഗ്രീൻവിച്ചിൽ താമസമാക്കിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ കുടുംബമാണ് അദിതി ത്രിപാഠിയുടേത്. കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളായ ദീപക്കും അവിലാഷയും അവളുമായി ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വിദൂര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതുമൊക്ക നമ്മിൽ പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്, എങ്കിലും പലർക്കും അത് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ പത്ത് വയസ്സുകാരി അന്‍പത് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വിസ്മയമാകുന്നത്.

ഇത്തരം യാത്രകളിൽ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഈ യാത്രകൾ കാരണം മകളുടെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മുടങ്ങരുതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് സ്കൂൾ അവധികൾ, ബാങ്ക് അവധികൾ, ഇൻസെറ്റ് ദിവസങ്ങൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ നിരന്തരമായ യാത്രകൾ കാരണം ഒരു ദിവസം പോലും അദിതിക്ക് പഠനം നഷ്ടമായില്ല. തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ലോകത്തിലെ വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദിതിയേയും കൂട്ടിയുള്ള ഈ യാത്രകളെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

ഓരോ വർഷവും ഈ യാത്രകൾക്കായി ഏകദേശം 21 ലക്ഷം രൂപയാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് ദമ്പതികളായ ഇവർ ചിലവഴിക്കുന്നത്. ഇതിനായി അവർ മറ്റ് ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കുകയാണ് ചെ യ്യുന്നത്. ഇവർ സ്വന്തമായി ഒരു കാർ ഇതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ടാക്സി ഒഴിവാക്കി പൊടുഗതാഗത മാർഗം ഉപയോഗിച്ചും, പുറത്തു നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയും, വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്തുമൊക്കയാണ് ഇവർ ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത്.

നേപ്പാൾ, ഇന്ത്യ, തായ്‌ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ മകളെ ഏറെ ആകർഷിച്ചുവെന്നും ദീപക് പറഞ്ഞു. അദിതിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവളോടൊപ്പം ആദ്യമായി ഇവർ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ, മകളുടെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അവളെ യാത്രയ്​ക്കായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഞായറാഴ്‌ചകളിൽ രാത്രി ഏറെ വൈകി വീട്ടിലെത്തും. ഇടയ്ക്കിടെ, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരിക്കും തിരികെ എത്തുന്നത്, ചിലപ്പോളൊക്ക അദിതി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്കൂളിലേയ്ക്ക് പോകും. അവളുടെ യാത്രകളുടെ ഫലമായി അവൾക്ക് കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളും ആത്മവിശ്വാസവും ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സിംഗപ്പൂർ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ് തുടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ യൂറോപ്പിലും അദിതി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദിതിയും അവളുടെ സാഹസികരായ മാതാപിതാക്കളും യുകെയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മൂന്ന് പർവതങ്ങളായ ബെൻ നെവിസ്, സ്‌കാഫെൽ പൈക്ക്, സ്‌നോഡൺ എന്നിവയും താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞു.

