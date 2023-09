പൊളിച്ചടുക്കി കുട്ടാപ്പിയും റാണിയമ്മയും; ‘റിമി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ സൂപ്പര്‍ ആയേനെ’യെന്ന് കമന്റ്

‘ജുമ്ക്കാ ഗിരാ രേ’ പാട്ടിന് തകർപ്പൻ ചുവടുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകനും. ഗായിക റിമി ടോമിയുടെ അമ്മ റാണിയും കൊച്ചുമകൻ കുട്ടാപ്പിയുമാണ് ഈ വൈറൽ വിഡിയോയിലെ താരങ്ങള്‍ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പ്രായമൊരു തടസമേയല്ല വിളിച്ചോതുകയാണ് ഈ വിഡിയോയിലൂടെ റാണിയമ്മ. റിമിയുടെ സഹോദരി റീനുവിന്റെ മൂത്ത മകനാണ് കുട്ടാപ്പി. വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റുകളിൽ കുട്ടാപ്പിക്കും റാണിമ്മയ്ക്കുമുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടു നിറയുകയാണ് നിറയുകയാണ്



റാണിയമ്മയ്​ക്കൊ പ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിന്നു നൃത്തം ചെയ്യുകയണ് കുട്ടാപ്പി. ക്യൂട്ട് ചിരിയുമായി മുത്തശിയ്​ക്കൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടാപ്പിയക്ക് നിറയെ അഭിനന്ദനങ്ങളുമുണ്ട്. ‘റിമി ചേച്ചി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇനിയും സൂപ്പര്‍ ആയേനെ. ഇപ്പഴും സൂപ്പറാണ്’, കുട്ടാപ്പി റാണിയമ്മ സൂപ്പർ ഡാൻസ്’, ‘കുട്ടാപ്പിയാണ് പൊളിച്ചത്’ എന്നൊക്കെയാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് വരുന്ന കമന്റുകൾ.

ഇത് ആദ്യമായല്ല ഈ മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകനും നൃത്ത വിഡിയോയുമായി എത്തുന്നത്. നേരത്തെ ‘നാട്ടു നാട്ടു' പാട്ടിനു കിടിലൽ ചുവടുകളുമായി ഈ മുത്തശ്ശി കൊച്ചുമകൻ ജോഡി എത്തിയിരുന്നു.

