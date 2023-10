അച്ഛനെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വില്പനയ്ക്കുവെച്ച് മകള്‍; വൈറലായി നോട്ടീസ്

അച്ഛനെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വില്പനയ്ക്ക് വച്ച മകളുടെ ഒരു നോട്ടീസാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വൈറലാകുന്നത്. ‘അച്ഛന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്, രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ, കൂടുതല്‍ അറിയേണ്ടവര്‍ ബെല്‍ അടിക്കുക...വാതിലിലെ കമ്പികള്‍ക്കിടയില്‍ വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടീസില്‍ മകള്‍ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്. അച്ഛന്‍ തന്നെയാണ് മകളുടെ ഈ രസകരമായ നോട്ടീസ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ചത്. എട്ടുവയസ്സുകാരിയായ മകൾ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലാണ് നോട്ടീസ് തയാറാക്കിയത്.



‘ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, എട്ട് വയസുകാരി ജനല്‍പ്പടിയില്‍ ഫാദര്‍ ഫോര്‍ സെയില്‍സ് നോട്ടീസ് ഇടാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. എനിക്ക് വേണ്ടത്ര മൂല്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ പിതാവ് പങ്കുവെച്ചത്. ഈ നോട്ടീസ് എഴുതുന്നതിന് മുന്‍പ് അവള്‍ എന്നോട് മാസശമ്പളം ചോദിച്ചു. കൂടുതല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ മടുപ്പ് തോന്നിയതിനാല്‍ അവള്‍ ഈ തുകയില്‍ ഉറച്ചു എന്നാണ് കമന്റായി പിതാവ് പ്രതികരിച്ചത്. പോസ്റിന് രസകരമായ നിരവധി കമന്റുകളാണ് വരുന്നത്.

