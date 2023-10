കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം എത്തിയ കുഞ്ഞനുജനെ വരവേറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ; കണ്ണീർ കാഴ്ച

വേദന, അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക്‌ മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിനൊന്നടങ്കം സമ്മാനിക്കും കാൻസർ എന്ന മഹാവ്യാധി. ആ രോഗത്തിൽ നിന്നും അതിജീവിക്കുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരവുമാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും സ്നേഹവും മാത്രമായിരിക്കും മിക്കവർക്കും രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള വലിയ പ്രേരണ. നാളുകളേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേയ്ക്കു തിരിയെത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വിഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്നത്. അനിയനെ കാണുന്ന മറ്റുസഹോദരങ്ങളുടെ പ്രതികരണവും സന്തോഷവും വിഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്.



ബ്രെയിൻ കാൻസർ ബാധിച്ചു കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു കുട്ടി. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഓടിവന്ന് അവനെ സ്നേഹാശ്ലേഷം ചെയ്യുന്നൂ സഹോദരങ്ങൾ. പിരിഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ എല്ലാ സങ്കടവും ഉള്ളിലൊതുക്കി വിങ്ങിപൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. അവനെ കാണാനായി അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും യുദ്ധം തുടരുക, കുഞ്ഞുപോരാളി...ഒരുപാട് സ്നേഹം എന്നുമാണ് വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടു മാജിക്കലി ന്യൂസ് എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാം തന്നെ ആ ബാലൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം അവനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നും എല്ലാം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ആ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ. ഈ വിഡിയോ എന്റെ കണ്ണുകൾ നനച്ചുവെന്നും ആ കുഞ്ഞിന് രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തു ലഭിക്കട്ടെ എന്നുമാണ് ചിലർ പ്രാർത്ഥനയോടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Heartwarming video captures emotional reunion of cancer survivor and his loving family