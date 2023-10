ഗാരി കാസ്പറോവിനെ ചെസ് മത്സരത്തിൽ തോൽപിച്ച എഐ; ചെസ് മുതൽ വിഡിയോ ഗെയിം വരെ

ഒരു വശത്ത് ഗാരി കാസ്പറോവിനെ ചെസ് മത്സരത്തിൽ തോൽപിച്ച എഐ​, മറുവശത്ത് വിഡിയോ ഗെയിമുകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനവും സംഭാഷണവും നിർണയിച്ച കാലഘട്ടം.

1997 മെയ് 11ന്, ഡീപ് ബ്ലൂ എന്ന കംപ്യൂട്ടർ ഒരു ലോക ചെസ് ചാംപ്യനെ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കംപ്യൂട്ടർ എന്ന പേരു നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഐബിഎം സൃഷ്ടിച്ച ഡീപ് ബ്ലൂ കംപ്യൂട്ടറിന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 20 കോടി ചെസ് നീക്കങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു. ലോക ചെസ് ചാംപ്യനായ ഗാരി കാസ്പറോവിനോടായിരുന്നു ഡീപ് ബ്ലൂവിന്റെ മത്സരം. മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തപ്പോൾ ഏഴരക്കോടി ആളുകളാണ് കണ്ടത്.

1990കളിൽ വികസിച്ചുവന്ന മറ്റൊരു എഐ മേഖലയാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിങ്. ഒരു എഐ സംവിധാനം അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇടപഴകുന്നതിലൂടെയും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും നടത്തുന്ന പഠനമാണിത്. മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ ഒരു വിഭാ​ഗമാണിത്. 1990കളിൽ, സങ്കീർണമായ ജോലികൾ പഠിക്കാൻ എഐ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പുതിയ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിങ് ആൽഗരിതങ്ങളിൽ ഗവേഷകർ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. ചെസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കളികളിൽ മികവു പുലർത്താൻ എഐ സംവിധാനത്തിനു കരുത്തുപകർന്നത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിങ് ആണ്. റോബട്ടിക്സ് ഉൾപ്പെടെ പിൽക്കാലത്ത് മുഖ്യധാരയിലെത്തിയ എഐ ശാഖകളുടെയെല്ലാം വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും ഇത് അടിത്തറയായി.

മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനു പുറമേ ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിലും 90കളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായി. വ്യക്തമായ പ്രോഗ്രാമിങ് കൂടാതെ, ഡേറ്റയിലെ ശൈലികൾ സ്വയം പഠിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും കംപ്യൂട്ടറുകളെ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് വഴി സാധിച്ചു.

വിഡിയോ ​ഗെയിമുകളിൽ എഐ

1990കളിൽ ഹോം കൺസോളുകൾ വളരെ പ്രചാരം നേടിയപ്പോൾ വിഡിയോ ​ഗെയിമുകളിലും എഐ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി. ഗെയിം കഥാപാത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡവലപ്പർമാർ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ എഐ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. നേരത്തേ തയാറാക്കിയ തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ​ഗെയിം കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു പകരം പരിതസ്ഥിതികൾ പരിശോധിച്ചു കളിക്കാരുമായി കൂടുതൽ യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെ സംവദിക്കാനും ഗെയിമിലെ നോൺ പ്ലേയർ ക്യാരക്ടർ അഥവാ എൻപിസികൾ ലളിതമായ മെഷീൻ ലേണിങ്ങും പ്ലാനിങ് ആൽഗരിതങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി.

ഇന്റലിജന്റ് ഏജന്റ്സ്

എഐ വികസനത്തിൽ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ശാഖകളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇന്റലിജന്റ് ഏജന്റ്സ് എന്ന പുതിയ സമീപനത്തിനു വഴിതുറന്നത്. ജൂഡിയ പേൾ, അലൻ ന്യൂവെൽ എന്നിവരെപ്പോലുള്ള ഗവേഷകരാണ് ഇതിനു ചുക്കാൻപിടിച്ചത്. ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഏജന്റ് എന്നത് അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കുകയും വിജയസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ്. എഐയുടെ വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത് ഓരോ എഐ സംവിധാനത്തെയും പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ അളവാണ്. 1990കളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വിപ്ലവം വൻതോതിൽ ഡേറ്റ സമാഹരിച്ചത് എഐയുടെ വികസനത്തിൽ പുതിയ പാത വെട്ടിത്തുറന്നു. അതേപ്പറ്റി അടുത്ത തവണ.

