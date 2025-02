1) 2024ലെ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരൻ ആര്?

a) അശോകൻ ചരുവിൽ b) എം.കെ.സാനു c) കെ.അരവിന്ദാക്ഷൻ d) എൻ.എസ്.മാധവൻ

2) ‘വിട്ടയയ്ക്കുക കൂട്ടിൽ നിന്നെന്നെഞാ–

നൊട്ടുവാനിൽ പറന്നു നടക്കട്ടെ’

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ വരികൾ എഴുതിയതാര്?

a) സുഗതകുമാരി b) വള്ളത്തോൾ c) കുമാരനാശാൻ d) ബാലാമണിയമ്മ

3) ‘വിനോദകല’ എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചെഴുതിയാൽ

a) വിനോദത്തിനുള്ള കല b) വിനോദം എന്ന കല c) വിനോദമാകുന്ന കല d) വിനോദത്തിന്റ കല

4. ‘ആരാകിലെന്ത് മിഴിയുള്ളവർ നിന്നിരിക്കാം’ എന്ന കവിവചനം ആരുടേതാണ്?

a) ഉള്ളൂർ b) കുമാരനാശാൻ c) വള്ളത്തോൾ d) കെ.സി.കേശവൻപിള്ള

5. പോക്കുവെയിൽ എന്നാൽ അർഥമെന്ത്?

a) ഇളംവെയിൽ b) പ്രഭാതവെയിൽ c) വൈകുന്നേരത്തെ വെയിൽ d) ഉച്ചവെയിൽ

6. ‘മനസ്സിലെ കിളി’ എന്ന കഥ നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്?

a) കുട്ടികൾ കിളികളെയും മറ്റും ഓമനിച്ച് വളർത്തണം b) കിളികളെ മനുഷ്യൻ പരിചരിച്ച് വളർത്തുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല c) ആകാശത്ത് സ്വതന്ത്രമായി പാറിപ്പറന്നു നടക്കേണ്ട കിളികളെ കൂട്ടിലടയ്ക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ല d) കിളികളെ കൂട്ടിലടച്ചാലും അവയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്

7) താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്നും ശരിയായി എഴുതിയ പദം കണ്ടെത്തുക.

a) സൃഷ്ടാവ് b) സ്രഷ്ഠാവ് c) സൃഷ്ഠാവ് d) സ്രഷ്ടാവ്

8) ‘ശബ്ദതാരാവലി’ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതു വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നു?

a) വ്യാകരണഗ്രന്ഥം b) നിഘണ്ടു

c) സാഹിത്യലക്ഷണഗ്രന്ഥം

d) ശബ്ദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം

9. ‘കേളികൊട്ടുക’ എന്ന ശൈലിയുടെ ആശയമെന്ത്?

a) ഉണരുക b) ചെണ്ട കൊട്ടുക c) അവസാനിപ്പിക്കുക d) ആരംഭം കുറിക്കുക

10. ‘പരാജയം വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്.’ ഈ മഹദ് വചനത്തിന്റെ ആശയമെന്താണ്?

a) പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല b) പരാജയം വിജയം നേടാനുള്ള അനുഭവവും ശക്തിയും നൽകും c) വിജയത്തിനു മുൻപ് പരാജയം കൂടിയേ തീരൂ d) പരാജയവും വിജയവും തുല്യമാണ്

കവിത വായിച്ച് താഴെ കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (11 – 14)

മാനിച്ചോരോ മലരുകൾ ചെന്നു

മാബലി ദേവനെയെതിരേൽക്കാൻ

തങ്കച്ചാറിൽ തനുമിന്നും പടി

മുങ്ങിച്ചെന്നു മുക്കുറ്റി.

പാടലമാം പട്ടാടയൊടെത്തീ

പാടത്തുള്ളൊരു ചിറ്റാട

ആമ്പലിനുണ്ടു കിരീടം, നെല്ലിയ്ക്കഴകിലുമുണ്ടൊരു സൗരഭ്യം!

കരൾകവരുന്നൊരു നിറമോ മണമോ

കണികാകാണാത്തൊരു തുമ്പപ്പൂ,

വ്രീളയൊതുകിയണഞ്ഞൂ കാലടി

പോലെയിരിക്കും തുമ്പപ്പൂ!

...... ..... .....

പാവം തുമ്പയെ വാരിയെടുത്തഥ

ദേവൻവച്ചു മൂർദ്ധാവിൽ!

പുളകം കൊള്ളുക തുമ്പപ്പൂവേ

പൂക്കളിൽ നീയേ ഭാഗ്യവതി – വൈലോപ്പിള്ളി

11. പൂക്കളെല്ലാം അലങ്കാരങ്ങൾ ചാർത്തുന്നത് എന്തിനാണ്?

a) പൂക്കളമൊരുക്കാൻ b) സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ c) മഹാബലിയെ വരവേൽക്കാൻ d) വസന്തകാലമായതിനാൽ

12. തുമ്പപ്പൂവ് പൂക്കളിൽ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നു പറയാൻ കാരണമെന്ത്?

a) വെളുത്ത നിറമുള്ളതുകൊണ്ട് b) മഹാബലിയുടെ ശിരസ്സിൽ‍ സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് c) കാലടിയുടെ ആകൃതിയുള്ളതിനാൽ d) മഹാബലി പുഞ്ചിരി തൂകിയതിനാൽ

13) പാടലമാം പട്ടാടയോടെ എത്തിയത് ആരാണ്?

a) മുക്കുറ്റി b) ആമ്പൽ c) ചിറ്റാട d)തുമ്പപ്പൂ

14) ആമ്പൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?

a) സൗരഭ്യം b) നിറം c) പട്ടുടുപ്പ് d) കിരീടം

ഉത്തരങ്ങൾ

1) C 2) D 3) A 4) B 5) C 6) C 7) D 8) B 9) D 10) B 11) C 12) B 13) C 14) D