മക്കൾ വിജയിച്ചു കാണണം എന്നു മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു തെറ്റല്ല. പക്ഷേ അതിനായി ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും പല മത്സരങ്ങളിലും നിർബന്ധിച്ചു പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതും അവർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്.

കുട്ടികളുടെ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവരെ മാനസികമായ ശക്തരാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനു സാധിച്ചാൽ വെല്ലുവിളികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ അവർക്കു സാധിക്കുകയും പരാജയങ്ങളിൽ തളരാതെ വീണ്ടും പോരാടുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായി ചെറുപ്പം മുതലേ അവരുടെ ചിന്തകൾ, തോന്നലുകൾ, പ്രവർത്തികൾ, വാക്കുകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മോശം ശീലങ്ങളെ മാറ്റി നല്ല ശീലങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കു സാധിക്കണം.

മക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോളും പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും അവരെ പിന്തുണച്ചും പ്രോത്സാഹപിച്ചും ഒപ്പമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. തോൽവിയിൽ മനസ്സു മടത്തു പോകാതെ പോരാടാനും ജയിക്കാനുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കു പകർന്നു നൽകണം. എവിടെയാണ് തെറ്റു പറ്റിയതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നും അവരെ പഠിപ്പിക്കണം.

മാനസികമായ ശക്തരായ കുട്ടികളുടെ 7 പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം.

1. അവർ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മടി കാണിക്കില്ല.

2. അവർ തെറ്റുകൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല

3. തനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ലെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കില്ല

4. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നു കാണിക്കില്ല. പകരം അതു പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

5. മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കി സ്വയം വലുതാകാൻ ശ്രമിക്കില്ല.

6. സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങില്ല.

7. തനിക്ക് എല്ലാത്തിനും അർഹതയുണ്ടെന്ന് തോന്നൽ വച്ചു പുലർത്തില്ല.

