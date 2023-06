അനുസരണക്കേട് സഹിക്കാനാവുന്നില്ലേ; കുട്ടിയെ എങ്ങനെ നേരെയാക്കും?

എല്ലാ കുട്ടികളും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും. എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല. മാത്രമല്ല അതിനു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ ആത്മസംഘർഷത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു. മക്കളുമായി കലഹിക്കാനും അവരെ ശാരീരികമായ ശിക്ഷിക്കാനും വരെ കാരണമാകുന്നു. എന്താണ് ഇതിനു പരിഹാരം. കുട്ടിയെ എങ്ങനെ അനുസരണ പഠിപ്പിക്കും? പല മാതാപിതാക്കളും ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. പരിഹരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.



അനുസരണക്കേടിന് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ചില സമയങ്ങളിൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ യുക്തിരഹിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതല്ല എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പാക്കുക. സ്‌കൂളിലെയോ കുടുംബത്തിലെയോ പ്രശ്‌നങ്ങളാകാം കുട്ടിയെ ധിക്കാരിയാക്കുന്നത്. എന്തിനേയും എതിർക്കാനും ആരെയും അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള പ്രവണത കുട്ടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുന്നതിൽ കുട്ടി സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നു. അനുസരണക്കേട് കാട്ടുന്നത് ശീലമായി മാറുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാവുമെന്നു നോക്കാം.

കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണോ എന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്കൂളിലെയോ വീട്ടിലെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിയെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം. അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായും ഒരു ഉറവിടം ഉണ്ടാകും. നിരന്തരം കലഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത പോലും കുട്ടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കാം. പരിശോധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.

നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ?

കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത്?

ആളുകൾ പതിവായി തർക്കിക്കുകയോ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യാറുണ്ടോ?

കുട്ടിയെ തല്ലുകയും തുടർന്നുള്ള കരച്ചിലും പതിവാണോ?

കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനോ സമപ്രായക്കാരുമായി സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ?

കുടുംബം സമ്മർദത്തിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത്?

ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും കുട്ടിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. കുട്ടി അടുത്തിടെയാണ് അനാദരവും അനുസരണക്കേടും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ, അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും പറയുക. അവന്റെ സഹായത്തോടെ അസ്വസ്ഥതയുടെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയാണിത്.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെ അസഹിഷ്ണുതയോടും കോപത്തോടും കൂടി നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ അനുസരണക്കേടും അനാദരവും കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെമറിച്ച്, നിങ്ങൾ ശാന്തവും സഹകരണവും തുടരുമ്പോൾ കുട്ടി കൂടുതൽ അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീരും. നിങ്ങൾ കുട്ടിയോടും കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരോടും ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ആദരവ് എന്താണെന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കാം. കുട്ടി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും നിയന്ത്രണാതീതനാകുകയും ചെയ്താൽ, ശാന്തനാകുകയും ആത്മനിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം തെറ്റു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അനുസരണയും ബഹുമാനവും ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആ പെരുമാറ്റത്തിന് അവനെ അഭിനന്ദിക്കുക. സഹകരണത്തോടും അനുസരണയോടും പെരുമാറിയാൽ സമ്മാനം നൽകുക. ഈ പോസിറ്റീവ് ശ്രമങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശിക്ഷയെക്കാൾ വിജയിക്കും. അനുസരണക്കേട് സ്ഥിരമായി പുലർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അത്തരം ചികിത്സാ ആവശ്യമായി വന്നാൽ തേടാൻ മടിക്കരുത്.

