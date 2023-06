മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണോ നിങ്ങൾ; അറിയണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

മക്കളുടെ ആ​ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമല്ലേ. തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതു ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുക. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മിഠായികൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, വിഡിയോ ​ഗെയിമുകൾ എന്നിങ്ങനെ അവർ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിരവധിയാണ്. മക്കൾ സന്തുഷ്ടരാകും എന്നതിനാൽ ഇതൊരു നല്ല കാര്യവുമല്ലേ? നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നല്ലതു മാത്രമല്ല. വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താനുള്ള സാഹചര്യവും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.



അമിതമായ ഭൗതികാസക്തി (excessive materialism) കുട്ടികളിൽ വളരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം. ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതൊരു ശീലമായി മാറുന്നു. തങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്ന വാശി അവരിൽ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാ.

അവകാശബോധം: കുട്ടികൾക്ക്

അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിരന്തരം ലഭിക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിക്കേണ്ടത് തന്റെ അവകാശമാണെന്ന തോന്നൽ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ചോദിച്ച് ലഭിക്കാത്തത് തന്നോട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന നീതിനിഷേധമാണെന്ന തോന്നൽ വളരുന്നു. താൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതു തരാത്തവരോട് വളരെ വൈകാരികമായ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നു.

വിലമതിപ്പില്ലായ്മ

അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിരന്തരം ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനോടും നിസാരഭാവം വളരാൻ കാരണമാകുന്നു. പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ മൂല്യത്തെയും പരിശ്രമത്തെയും വിലമതിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടാനും ഇടയാക്കിയേക്കാം. തങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാനും സംതൃപ്തരാകാനുമുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ ഇത് ഇല്ലാതാക്കും.

സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ

അമിതമായ ഇത്തരം വാങ്ങലുകൾ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ മോശം സാമ്പത്തിക ശീലങ്ങൾക്ക് വികസിക്കാൻ കാരണമാകും. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ പാടുപെടും. മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാം. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെലവുകളും സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം.

ഭൗതിക ചിന്താഗതി

ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത വളർച്ച എന്നിവയെക്കാൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് അവർ മുൻഗണന നൽകിയേക്കാം. അത് അവരുടെ ദീർഘകാല സന്തോഷത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കും.

വിഭവസമൃദ്ധിയുടെയും സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും അഭാവം

എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഭവസമാഹരണം, പ്രശ്‌നപരിഹാം, സർഗ്ഗാത്മകത എന്നീ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ പണം ഉപയോ​ഗിച്ച് അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതു മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കാനോ ബദൽ മാർ​ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനോ അവർ ശ്രമിക്കില്ല.

കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ

കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറി മറിയാം. ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കിട്ടിശീലിച്ച കുട്ടികൾ കുടുംബത്തിന്റെ പരാധീനതകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തയാറായെന്നു വരില്ല. തനിക്കു വേണ്ടതു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കുടുംബാം​ഗങ്ങളെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനും ശ്രമിക്കും. ഇത് കുടുംബത്തിൽ നിരന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

മക്കൾക്ക് ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും നൽകരുത് എന്നല്ല ഇതിനർഥം. എന്നാൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ അവർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നൽകുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണിവ. കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കാനും തനിക്കു ലഭിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനും സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

