കുട്ടികളെ ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും പഠിപ്പിക്കാന്‍ സ്വിമ്മിംഗ് സ്യൂട്ട് നിയമം

കുട്ടികള്‍ നിഷ്‌ക്കങ്കരാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കളങ്കവുമില്ലാത്തവര്‍. അവര്‍ക്ക് എല്ലാവരേയും വിശ്വാസവും സ്‌നേഹവുമാണ്. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മുതിര്‍ന്നവര്‍ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്‌നേഹത്തോടെ സമീപിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല. അതിന് മാതാപിതാക്കള്‍ വേണം കുട്ടികളെ ഒരുക്കാന്‍. നല്ല സ്പര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ചും മോശമായ സ്പര്‍ശത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം. മോശമായ എന്തു സംഭവിച്ചാലും അക്കാര്യം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഉറപ്പായും പറയണമെന്നും ഭയപ്പെടുകയോ, കുറ്റബോധം തോന്നുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.



ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും

പറഞ്ഞു പഴകിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഈ വാക്കുകളുടെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും ഉമ്മ വെക്കുന്നതുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ അത് ആരു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോശമാവുന്നതെന്നും എപ്പോള്‍ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോശമാവുന്നതെന്നും പഠിപ്പിക്കണം. കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും സന്തോഷവുമൊക്കെ തോന്നുന്ന സ്പര്‍ശനങ്ങളാണ് ഗുഡ് ടച്ച്. അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും കരയമ്പോള്‍ ഉമ്മ വെക്കുന്നതും തലോടുന്നതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ് ടച്ചാണെന്ന് അവരോട് പറയണം.

എന്നാല്‍ മാതാപിതാക്കളല്ലാത്തവര്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും ഉമ്മ വെക്കുന്നതും തലോടുന്നതുമൊക്കെ ശരിയല്ലെന്നും അത് ബാഡ് ടച്ചാണെന്നും അങ്ങനെയുണ്ടായാല്‍ അത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയണമെന്നും അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. രക്ഷിതാക്കളല്ലാത്തവര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അമിതമായി സ്‌നേഹം കാണിക്കുന്നതും അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം അവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും തടയാന്‍ കഴിയണം. അതിന് എത്ര വിശ്വസ്തരായാലും നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ, ഉമ്മ വെക്കുകയോ, തലോടുകയോ, മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയില്‍ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും വീട്ടില്‍ പറയണമെന്ന് കുട്ടികളോട് പറയാം.

സ്വിമ്മിംഗ് സ്യൂട്ട് നിയമം

ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഒരെളുപ്പ വഴിയാണീ സ്വിമ്മിംഗ് സ്യൂട്ട് നിയമം. സ്വിമ്മിംഗ് സ്യൂട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നോക്കുക. അതില്‍ ഒരു വ്യക്തി സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് മറച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രം കുട്ടിയെ കാണിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം. ചിത്രത്തില്‍ മറച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരാളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങള്‍. ആ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും തൊട്ടാല്‍ അത് ബാഡ് ടച്ചാണ്. അത് അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയണം എന്ന്. കുട്ടിയുടെ ചുണ്ട്, കഴുത്ത്, തുട, ജനനേന്ദ്രിയം, നെഞ്ച്, പിന്‍വശം എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള സ്പര്‍ശനങ്ങളെല്ലാം മോശമാണെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കരുതെന്നും അവരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക.

