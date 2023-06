മക്കളുടെ കരിയറിൽ കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അവരെ സഹായിക്കാം

മാതാപിതാക്കളുടെ ആ​ഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ചു മാത്രം മക്കൾ തൊഴിൽ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി മാറി. മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്നും അവർക്കിഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പലപ്പോഴായി ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായാണ് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായതും. ശരിയായ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതല. അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ശക്തികൾ, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുകയും മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്യുകയുമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. കരിയർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.

സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

കുട്ടികളെ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, അഭിനിവേശങ്ങൾ, കഴിവുകൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവർ ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോ വിഷയങ്ങളോ തിരിച്ചറിയാൻ അവരെ സഹായിക്കുക. ഈ സ്വയം കണ്ടെത്തലിൽ ഹോബികൾ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.

വിവിധ കരിയർ മേഖലകൾ

വൈവിധ്യമാർന്ന കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക. സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയോ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഓൺലൈൻ ഗവേഷണത്തിലൂടെയോ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലഭ്യമായ വിവിധ തൊഴിലുകളും ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായ കഴിവുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.

ശക്തികളിലും അഭിരുചികളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വാഭാവിക കഴിവുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരുടെ കഴിവുകളും അഭിരുചികളും തിരിച്ചറിയാൻ അവരെ സഹായിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ ഗണിതത്തിലും പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിലും മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻജിനീയറിങ്, ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിലെ കരിയർ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർദേശിക്കാം.

ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നിർണയം, ആസൂത്രണം

ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കേണ്ടതിന്റെയും അവ നേടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ ചെറുതും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാനും സഹായിക്കുക. സ്‌കൂളിലെയും കോളജിലെയും ഉചിതമായ കോഴ്‌സുകളോ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത കരിയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തുറന്ന ആശയവിനിമയം

കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ, സംശയങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു പിന്തുണയും തുറന്ന അന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുൻഗണനകളോ പക്ഷപാതങ്ങളോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ ഒരു നല്ല ശ്രോതാവാകുകയും മാർഗനിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം. പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാനും അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനും കഴിയും.

ഇന്റേൺഷിപ്പ്, പാർട്ട് ടൈം ജോലി

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഉചിതമായ പ്രായത്തിൽ എത്തിയാൽ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ, പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ മേഖലകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. വിവിധ മേഖലകളെയും ചുമതലകളെയും കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അനുഭവങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കും.

കരിയർ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ഒരോ ദിവസവും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ വളരുകയും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ താൽപര്യങ്ങളും മാറാം. അതിന് അനുസൃതമായി അവർക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുക. ഒരിക്കലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതിന് വിപരീതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

