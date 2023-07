മക്കൾക്ക് എന്നും അസുഖമാണോ? പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്നും അസുഖമാണ് എന്നു പരിഭവിക്കുന്ന ചില മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. ചെറിയൊരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽ പോലും ചില കുട്ടികൾ തളർന്നു പോകും. അവരെ അസുഖങ്ങൾ വിടാതെ പിന്തുടരും. ഓരോരുത്തരുടെയും ആരോ​ഗ്യസ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രതിരോധശേഷി പോലും ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് പ്രശ്നം. പ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാത്തത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വികാസത്തിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. കുട്ടികളിൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.



സന്തുലിതമായ പോഷകാഹാരം

കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം ആരോഗ്യകരവും സമീകൃതവും ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പലതരം പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ അതിൽ ഉൾപ്പെടണം. രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അവശ്യ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും ഇങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്നു.

വ്യായാമം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക, രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വ്യായാമം സഹായിക്കുന്നു.

മതിയായ ഉറക്കം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മതിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ​ഗുണമേന്മയുള്ള ഉറക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്ഥിരമായ ഒരു സമയം തീരുമാനിക്കുകയും ദിസുഖപ്രദമായി ഉറങ്ങാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കൽ

വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. തുറന്ന ആശയവിനിമയം, വൈകാരിക പിന്തുണ, സമ്മർദത്തെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ പരിപോഷിപ്പിക്കുക.

വാക്സിനേഷനുകൾ

ഓരോ പ്രായത്തിലും നൽകേണ്ട വാക്സിനേഷൻ കൃത്യമായി നൽകുക. വിവിധ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദിഷ്ട രോഗകാരികളെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ കഴിവ് ഇങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം.

ശുചിത്വ രീതികൾ

സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകഴുകുന്നത് പോലുള്ള ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ശുചിമുറി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും. തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ട് കൊണ്ട് വായും മൂക്കും മറയ്ക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക.

ശുദ്ധവായുവും സൂര്യപ്രകാശവും

സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി നൽകുന്നു. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ വായു ലഭിക്കുന്ന തുറസ്ഥലങ്ങളിൽ സമയം ചെലവിടാനും അവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കുക.

