ഇല്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് നിരാശരാകുന്നവരാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ? കൃതജ്ഞതാ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാം

തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതിൽ കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ദു:ഖിക്കുകയും നിരാശരാവുകയും ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ കഠിനമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ആളുകളുടെ ശീലം. സന്തോഷവും സഹാനുഭൂതിയും പോസിറ്റിവിറ്റിയും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന നൈപുണ്യമാണ് കൃതജ്ഞത (gratitude). കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൃതജ്ഞതാ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള കുട്ടികളെയടക്കം കണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്തും വളരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് വീണുപോവുകയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ സമൂഹം കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തനിക്കു ലഭിച്ച അവസരങ്ങളും അനു​ഗ്രഹങ്ങളും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും നന്ദി പറയാനും പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതിനായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ‍ ഇതാ.

മാതൃകയാവാം

കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ചുറ്റിലുമുള്ളവരെയും നിരീക്ഷിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിലും വിലമതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് മാതൃക കാട്ടുക. ദൈനംദിന ഇടപെടലുകളിൽ നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കാണട്ടെ.

അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക

ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നല്ല വശങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനും അംഗീകരിക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നല്ല ആരോഗ്യം, പിന്തുണ നൽകുന്ന കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ പതിവായി ചർച്ച ചെയ്യുക. ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൃതജ്ഞത കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.

അഭിനന്ദിക്കുക

മറ്റുള്ളവരോട് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. ആരെങ്കിലും അവർക്കായി എന്തെങ്കിലും ദയയോ സഹായകരമോ ചെയ്യുമ്പോൾ "നന്ദി" പറയാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ അയയ്ക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.

ദിനചര്യയാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവാര ദിനചര്യകളിൽ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവർ നന്ദിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനും ഭക്ഷണസമയത്തോ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുക. ഈ പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം വളർത്തുന്നു.

സന്നദ്ധസേവനം

കുട്ടികളെ സന്നദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാക്കാം. കുടുംബമായി ഒരുമിച്ച് സന്നദ്ധസേവനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും അവരിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക

ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ

കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടായ കൃതജ്ഞതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുക. പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും കൃത‍ജ്ഞതാ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാനും ഈ പരിശീലനം അവരെ സഹായിക്കുന്നു.

