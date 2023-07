അമേരിക്ക സത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ പോയിരുന്നോ? അതോ ചരിത്രത്തിലെ വൻ തട്ടിപ്പോ?

അമേരിക്ക സത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ പോയിരുന്നോ? അതോ ചരിത്രത്തിലെ വൻ തട്ടിപ്പോ?

US astronauts Neil Armstrong and "Buzz" Aldrin deploy the U.S. flag on the lunar surface 20 July 1969 during the Apollo 11 lunar landing mission. AFP PHOTO/NASA (Photo by NASA / AFP)